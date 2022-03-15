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Власти Петербурга объявили о завершении пятой волны заболеваемости коронавирусом

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Пятая волна заболеваемости коронавирусом в Петербурге подошла к концу. Об этом заявил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Shutterstock.com
Дмитрий Лисовец

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга — о завершении пятой волны заболеваемости коронавирусом, в эфире телеканала «Санкт-Петербург»:

Сейчас недельный уровень госпитализации, который мы зафиксировали на предыдущей неделе, фактически находится на минимальном уровне, который ранее нами фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Поэтому, естественно, у нас есть все основания говорить, что пятая волна завершилась.

По данным Лисовца, утром 14 марта в стационарах для заболевших коронавирусом находились около 2,7 тысяч пациентов, а свободными оказалось 1,4 тысячи коек. «Мы в ежедневном режиме смотрим число коек, которые остаются свободны для того, чтобы она [доля свободных мест] не превышала рекомендованного министерством здравоохранения 20-процентного уровня», — добавил Лисовец.

Одновременно с этим губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что пандемия COVID-19 в городе еще не закончилась — поэтому отменять масочный режим по примеру Москвы и Подмосковья власти не планируют. 

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