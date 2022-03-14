В Москве отменяют масочный режим

Также в Москве отменяются обязательные антикоронавирусные меры для бизнеса и предприятий. Сотрудникам организаций больше не нужно регулярно измерять температуру, устанавливать разделительные перегородки на рабочих местах и т.п.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — заключил Сергей Собянин.