В Москве отменяют масочный режим

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим. Это связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.
Также в Москве отменяются обязательные антикоронавирусные меры для бизнеса и предприятий. Сотрудникам организаций больше не нужно регулярно измерять температуру, устанавливать разделительные перегородки на рабочих местах и т.п.
«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — заключил Сергей Собянин.
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