Michelin не будет составлять рейтинг ресторанов Петербурга в 2022 году

Michelin не будет составлять гид по заведениям Петербурга в 2022 году, сообщает Forbes. Проведение церемонии награждения в Москве «с вероятностью 90% будет поставлено на паузу до 2023-го».
Власти города обсуждали совместную маркетинговую кампанию с международным ресторанным гидом «Мишлен» еще осенью. По словам Сергея Корнеева, председателя комитета по развитию туризма, запуск кампании должен был улучшить туристическую привлекательность через гастрономию и возможности гида.
Напомним, церемония вручения звезд «Мишлен» в Москве впервые состоялась в 2021 году — в первый гид вошло 69 заведений, а звездами наградили 9 ресторанов.
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