Michelin не будет составлять рейтинг ресторанов Петербурга в 2022 году

Власти города обсуждали совместную маркетинговую кампанию с международным ресторанным гидом «Мишлен» еще осенью. По словам Сергея Корнеева, председателя комитета по развитию туризма, запуск кампании должен был улучшить туристическую привлекательность через гастрономию и возможности гида.

Напомним, церемония вручения звезд «Мишлен» в Москве впервые состоялась в 2021 году — в первый гид вошло 69 заведений, а звездами наградили 9 ресторанов.