18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
Новости

Michelin не будет составлять рейтинг ресторанов Петербурга в 2022 году

Поделиться:

Michelin не будет составлять гид по заведениям Петербурга в 2022 году, сообщает Forbes. Проведение церемонии награждения в Москве «с вероятностью 90% будет поставлено на паузу до 2023-го».

Власти города обсуждали совместную маркетинговую кампанию с международным ресторанным гидом «Мишлен» еще осенью. По словам Сергея Корнеева, председателя комитета по развитию туризма, запуск кампании должен был улучшить туристическую привлекательность через гастрономию и возможности гида. 

Напомним, церемония вручения звезд «Мишлен» в Москве впервые состоялась в 2021 году — в первый гид вошло 69 заведений, а звездами наградили 9 ресторанов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: