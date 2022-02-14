Сверчков можно есть! В Евросоюзе одобрили еще одно насекомое в качестве пищи для человека

Еврокомиссия разрешила есть сверчков! Теперь можно продавать продукты из насекомых — их можно найти в сушеном, порошковом и замороженном виде. Они содержат белки, витамины и клетчатку в больших количествах, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Сверчки, как альтернативный источник протеинов, могут уменьшить выбросы парниковых газов от животноводства (подробнее об этом можно прочитать в нашем материале про еду будущего).
Год назад общеевропейское агентство по безопасности пищевых продуктов разрешило употреблять в пищу желтых мучных червей. В Европе их уже использовали в качестве одного из ингредиентов корма для домашних животных. Это первые насекомые, которых человеку безопасно употреблять в пищу.
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