Сверчков можно есть! В Евросоюзе одобрили еще одно насекомое в качестве пищи для человека

Сверчки, как альтернативный источник протеинов, могут уменьшить выбросы парниковых газов от животноводства (подробнее об этом можно прочитать в нашем материале про еду будущего).

Год назад общеевропейское агентство по безопасности пищевых продуктов разрешило употреблять в пищу желтых мучных червей. В Европе их уже использовали в качестве одного из ингредиентов корма для домашних животных. Это первые насекомые, которых человеку безопасно употреблять в пищу.