Почему эко-продукты — путь в никуда, а червяки и ГМО — еда будущего: объясняет молекулярный биолог

Что мы будем есть в будущем?
Сейчас история с едой будущего отодвинулась на задний план из-за коронавируса, но из идей, которые были популярны до него, это в первую очередь еда из насекомых. Если мыслить глобально, то насекомые — лучшая альтернатива традиционным видам еды, так как они имеют очень высокую продуктивность относительно времени выращивания, в них много питательного белка с низким содержанием жира. Фермам легко их производить, а выделения парниковых газов как, например, у скота, гораздо меньше. Уже существуют макароны или мука из червячков, сушеные жуки, но пока это больше развлечение для определенных групп.
Второй по популярности вид будущей еды — водоросли. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами, белком, клетчаткой, витаминами и не занимают полезную площадь суши.
Чтобы людям через сотни лет еда все-таки напоминала вкус мяса, ученые в 2003 году вырастили его в лаборатории (стволовые клетки лягушки поместили в питательную среду). Но пока перспектив у этой истории не видно, потому что такое производство очень дорого, а люди, которые ели бургеры с этим мясом, нашли его не вкусным (мягкое, без текстуры и жира).
Мясо — это вредно?
К сожалению, в еде будущего сильны ненаучные тенденции. Определенная социальная страта отказывается от мяса, переходит на вегетарианство, веганство или эко-продукты, чтобы спасти планету, но это не имеет никаких научных оснований. На планете живет 7 миллиардов людей, и если мы хотим всех прокормить без мяса, нам придется существенно увеличить площадь посевов под сельскохозяйственные культуры. Большую часть лесов нужно будет вырубить и засадить растениями, потому что калораж растительной пищи несравнимо меньше, чем животной.
Людям, которые переходят на веганство, очень сложно сохранить правильный баланс белков, жиров, углеводов и полезных веществ, которые мы получаем из животной пищи. Мы не можем из нее (кроме картошки и бобовых) получить то же количество энергии, которое мы получаем из животного белка. Поэтому в ближайшие десятилетия не предвидится массового перехода на еду будущего. Здорово питаться на вегетарианской диете гораздо дороже, чем на мясосодержащей.
Люди очень боятся ГМО, но это один из способов сделать еду более питательной. Генетически модифицированная еда требует серьезных исследований: безопасность, переопыление, будут ли распространяться эти культуры и как они будут взаимодействовать с дикими культурами. Мы можем сильно повысить содержание полезных веществ в обычной еде, генетически ее модифицировав, к примеру, у нас уже есть рис с повышенным содержанием витамина А. Рис ест большая часть человечества, живущая в бедных странах, он является дешевым основным источником калорий, но дети страдают от недостатка витаминов. Но есть этические проблемы с принятиям ГМО, поэтому переход сдвигается на долгие годы
В чем самая большая опасность при сохранении такого же стиля и объемов питания, как сейчас?
Коровы, которых мы едим, вырабатывают метан, это влияет на климат и приводит к потеплению. Во-вторых, под пастбища вырубаются леса, что приводит к падению биоразнообразия. В будущем нас могут спасти вертикальные фермы и умное земледелие, когда дроны летают над полями, измеряют содержание разных веществ в почве. Таким образом можно точечно осуществлять полив, добавлять нужные удобрения, минеральные вещества, повышать выход того же поля (нам не требуется больше территорий!).
Переход на эко-продукты идет в разрез с нашими целями накормить 7 миллиардов человек. Если не использовать удобрения, против которых выступает много людей, овощей и фруктов вырастет существенно меньше. Если коровы не едят антибиотики, то они будут худыми и чаще болеть. Плохо использовать антибиотики неконтролируемо: они попадают в стоки, в реки и все вещества воздействуют на бактерии, которые в свою очередь защищаются и вырабатывают устойчивость. Антибиотики в сельском хозяйстве – один из главных драйверов растущей резистентности к ним и глобальная проблема в нашем здравоохранении.
Об отказе от мяса мы пока не можем говорить. У меня нет идей как все провернуть без проблем для здоровья. Еще важно повышать долю науки — чтобы прокормить всех и не загубить планету необходимы расчеты, сложные модели, использование высоких технологий.
Кажется что эко, веганство спасут планету, но на самом деле – это путь в никуда. Сельское хозяйство в понимании многих людей – это крестьяне, лошадки, все такое несложное. А тенденции будущего именно в том, что оно станет самой высокотехнологичной отраслью с большим количеством техники, наблюдений и ученых.
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