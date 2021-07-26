Почему эко-продукты — путь в никуда, а червяки и ГМО — еда будущего: объясняет молекулярный биолог

Что мы будем есть в будущем?

Сейчас история с едой будущего отодвинулась на задний план из-за коронавируса, но из идей, которые были популярны до него, это в первую очередь еда из насекомых. Если мыслить глобально, то насекомые — лучшая альтернатива традиционным видам еды, так как они имеют очень высокую продуктивность относительно времени выращивания, в них много питательного белка с низким содержанием жира. Фермам легко их производить, а выделения парниковых газов как, например, у скота, гораздо меньше. Уже существуют макароны или мука из червячков, сушеные жуки, но пока это больше развлечение для определенных групп.

Второй по популярности вид будущей еды — водоросли. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами, белком, клетчаткой, витаминами и не занимают полезную площадь суши.

Чтобы людям через сотни лет еда все-таки напоминала вкус мяса, ученые в 2003 году вырастили его в лаборатории (стволовые клетки лягушки поместили в питательную среду). Но пока перспектив у этой истории не видно, потому что такое производство очень дорого, а люди, которые ели бургеры с этим мясом, нашли его не вкусным (мягкое, без текстуры и жира).