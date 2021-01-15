Мучных червей можно есть! В Европе одобрили первое насекомое в качестве пищи для человека

В Европе уже используют мучных червей в качестве одного из ингредиентов корма для домашних животных. Но теперь путь для использования личинок целыми или сушеными в привычных нам блюдах (и даже в качестве муки для изготовления хлеба или пасты) открыт. Это первые насекомые, которых безопасно употреблять в пищу.

Личинки жуков (вот кто на самом деле мучные черви) богаты белком, клетчаткой и жиром. Возможно, в скором времени (после голосования между членами-государствами ЕС) европейские прилавки пополнятся готовыми продуктами и полуфабрикатами с добавлением насекомых. Нужно отметить, что в некоторых частях света (Африка, Новая Зеландия) популярны батончики и гамбургеры на основе личинок.

Мучных червей не рекомендовано есть людям с аллергией на креветки и пылевых клещей.