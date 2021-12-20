El Copitas Bar закроется на несколько месяцев в 2022 году. Заведение ждет перезапуск

Напомним, бар El Copitas четвертый раз подряд входят в топ-50 лучших баров мира (предыдущие два года был на 27-м месте). На прошедшей церемонии ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 бар взял номинацию «Выбор города» за фестиваль Saint Petersburg Cocktail Week.

Скоро команда запустит бар в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в доме Мурузи, который открыл девелопер и управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group Максим Левченко в прошлый сочельник католического Рождества. Для этого он выкупил соседнюю с коммуналкой поэта квартиру и по совету Михаила Барышникова пригласил для реконструкции пространства культового московского архитектора Александра Бродского.