«Оливье»-проказник: новогодние салаты стали одной из причин засоров петербургской канализации

Уже два года подряд причина каждого третьего сбоя в сетях водоотведения — бытовой мусор, влажные салфетки, нерастворимая гигиеническая продукция и прочие отходы. Дополнительную нагрузку на систему водоотведения также увеличило пребывание горожан дома во время новогодних праздников.

Лидерами антирейтинга по случаям сброса нерастворимого мусора в систему канализации стали Адмиралтейский и Василеостровский районы, в 2020 году их «догнали» жители Петродворцового района.

В Красногвардейском и Невском районах ситуация улучшилась — сбросом мусора вызваны только 13% и 11% всех засоров. Самым культурным районом в вопросе пользования канализацией стал Фрунзенский.

Ситуация в старых районах осложняется еще и тем, что сети здесь проложены с минимальным уклоном, а значит меньше и способность сети к самоочищению. Поэтому жителям центра стоит «внимательнее относиться к культуре водопотребления и следить за тем, что они выбрасывают в канализацию», говорят в «Водоканале».

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает, что, смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане вносят вклад в образование засоров на канализационных сетях, которые приводят к локальным засорам, вытеканию сточных вод на улицы города, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений», — напоминают в ведомстве.