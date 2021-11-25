О проблемах с поставками пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех источников на рынке. По их словам, поставок не было несколько месяцев, а у дистрибутора — Alianta Group — возникли проблемы с таможенным оформлением товаров. О том, что растительного мяса Beyond Meat нет в наличии, также подтверждают в «Азбуке вкуса».

По словам директора по развитию Alianta Group Александра Буйневича, перебои в поставках были связаны с полным отсутствием контейнеров для доставки продукта в замороженном виде из США, а также с судебным спором с Московской областной таможней по поводу классификации товара.

Импортер поставлял мясо как «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», но таможня посчитала, что Beyond Meat должна проходить по кодам «прочие пищевые продукты». Буйневич также заверил, что что в ближайшее время Alianta Group возобновит поставки Beyond Meat в Россию.

Напомним, в сентябре 2019 года в меню петербургской пиццерии Pizza Hut появилась новая позиция — пицца на фирменном тесте с кусочками растительного мяса Beyond Meat. Созданное по специальной технологии из горохового белка, воды и масла — впервые в России! Летом 2020-го Beyond Meat появился и в магазинах сети «Перекресток».

Петербургская компания Mяsoet Meat Company, владеющая ресторанами Meat Coin и «Мяsoet», планировала запустить линейку искусственного мяса, разработанного совместно с Университетом ИТМО и немецкими специалистами. Кроме того, разработкой растительного мяса займется и российский производитель майонеза ГК «Экфо».