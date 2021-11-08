Петербург вошел в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению «Гастрономия»

Сеть креативных городов ЮНЕСКО создана в 2004 году в целях сотрудничества с городами, которые рассматривают креатив как стратегический фактор устойчивого урбанистического развития. В настоящее время сеть насчитывает 295 городов в 90 странах, которые развивают ремесла и народное искусство, дизайн, кино, гастрономию, литературу, медиаискусство и музыку для продвижения устойчивого городского развития. В этом году к сети присоединились 49 городов, в том числе Петербург — в категории «Гастрономия».

«Необходимо разработать новую городскую модель в каждом городе, с его архитекторами, градостроителями, ландшафтными дизайнерами и горожанами. Мы призываем всех работать с государствами над укреплением международного сотрудничества между городами, которое ЮНЕСКО желает развивать», — отметил генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Напомним, уверенность в том, что Петербург может войти в сеть креативных городов ЮНЕСКО в качестве гастрономической столицы России, еще летом 2021 года выразили в Смольном. Инициаторами включения города в сеть выступили Комитет по развитию туризма и подведомственное ему городское Конгрессно-выставочное бюро. В программу, помимо Петербурга, также входят три российских города: Ульяновск — в номинации «Литература», Казань — «Музыка» и Каргополь — «Декоративно-прикладное искусство».