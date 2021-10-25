В Петербурге описали механизм отстранения от работы сотрудников, которые отказались от прививки

В постановлении сказано, что если меньше 80% сотрудников в определенных отраслях не будут полностью привиты, то с 15 декабря запретят работу ресторанов, курьерских служб, объектов розничной торговли, организаций сферы образования и т.д.

«Если до 16 ноября первую вакцинацию работники не проходят, у работодателей есть основания для отстранения сотрудника без сохранения заработной платы», — сказала Андреева.

Отметим, что до 15 ноября сотрудники должны быть привиты первым компонентов вакцины, до 15 декабря — вторым. Требование не распространяется на тех сотрудников, кто имеет медотвод или противопоказания.

Ответственность за исполнение возложена на руководителей предприятий, организаций и ИП. Им необходимо определить список тех, кого можно вакцинировать, и издать соответствующий приказ. В нем нужно указать сведения о необходимости вакцинации, сроки, порядок предоставления сертификатов и медотводов. Также в приказе указывается информация о возможности отстранения работников.

Напомним, на смягчение введенных в Петербурге ограничений по коронавирусу будут влиять высокие темпы вакцинации, режим QR-кодов и перевод сотрудников на «удаленку». Соблюдение этих трех факторов позволит выйти к Новому году без существенных ограничений. Такой прогноз дал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Также ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести запрет на на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время.