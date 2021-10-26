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Для петербургского бизнеса создали методичку по проверке QR-кодов у посетителей

Для петербургского бизнеса создали методичку по проверке QR-кодов у посетителей, рассказали в комитете по промышленной политике. Рассказываем, как будут проверять и что для этого нужно.

В рекомендации сказано, что посетители обязаны предъявить QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании, отрицательный ПЦР-тест или медотвод. Проверять документы должны уполномоченный из сотрудников организации.

Если посетитель не предъявляет один из указанных документов, то ему могут отказать в обслуживании или не пустить в заведение.

QR-код можно предъявить как в печатном, так и электронном виде. Для проверки подлинности сотрудник организации должен отсканировать его камерой мобильного телефона и перейти по ссылке на портал «Госуслуги».

Также в методичке сказано, что необходимо проверять достоверность данных. После сканирования QR-кода, сотрудник может запросить показать документ, удостоверяющий личность. По российским законам к ним относят: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, военный билет, а также свидетельство о рождении (для детей младше 14 лет).

Напомним, в Петербурге введут QR-коды для посещения кинотеатров, концертных залов и цирков потребуются уже с 8 ноября. Также петербургским работодателям разрешили отстранять сотрудников от работы за отказ сделать прививку от COVID-19 с 15 ноября. Основанием может послужить постановление главного санитарного врача города.

В Петербурге вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. На время нерабочих дней продолжат работать ТЦ, но не все, а только пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины.

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