В Россию пришел «Красный гид» Michelin — в первый московский выпуск вошли 69 ресторанов. Леонид Парфенов составил собственный альтернативный список. Рассказываем, какие заведения должны были войти в наиболее влиятельный из ресторанных рейтингов мира — по версии журналиста и телеведущего.
«Я и правда люблю рестораны, для меня это очень важный критерий сегодняшнего уровня цивилизации. Я, наверное, был в большинстве двух и трехзвездных ресторанов Европы […] и в общем представляют критерии Michelin. Зная эти критерии я полагал, что, придя в Москву, дадут три, пять однозвездных наград — «дальше, ребята, растите, если стабильность подтвердите свою, то мы вам дадим вторую». Даже при этой щедрости [первой частью московского выпуска гида стали 69 ресторанов] есть заведения недооцененные и вовсе неоцененные, обойденные вниманием», — поделился Парфенов.
В свой личный список Michelin Парфенов добавил также петербургские заведения, потому что находит «позорным упущением», что «московская мэрия Michelin в Москву привела, а Смольный Michelin в Петербург не привел. «При том, что в Петербурге есть замечательные заведения авторской кухни, а для города туризм значит даже больше, чем для Москвы», — резюмировал журналист.
Вот как выглядит «личный дополненный список недооцененных и обойденных» ресторанов по версии Леонида Парфенова:
Москва
Две звезды:
- White Rabbit
Одна звезда:
- Semifreddo
Рекомендация (ниже одной звезды):
- Big Wine Freaks
- «Жажда крови»
- Maritozzo
- «Пробка» на Цветном
- «Шинок»
Петербург
Одна звезда:
- Birch
- Bourgeois Bohemians
- Harvest
Рекомендация:
- All Seasons
- Betulla
- Duo
- il Lago dei Cigni
- Meal
- Sea Signora
- Self Edge
- Tartarbar
- Xander bar
Напомним, церемония вручения звезд Michelin ресторанам Москвы прошла 14 октября в концертном зале «Зарядье». В первый гид вошли 69 заведений — «Собака.ru» публикует полный список.
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