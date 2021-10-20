18+
  • Бары и рестораны
  • Новости
  • News
Новости

Список дня: альтернативный гид Michelin от Леонида Парфенова

В Россию пришел «Красный гид» Michelin — в первый московский выпуск вошли 69 ресторанов. Леонид Парфенов составил собственный альтернативный список. Рассказываем, какие заведения должны были войти в наиболее влиятельный из ресторанных рейтингов мира — по версии журналиста и телеведущего.

«Я и правда люблю рестораны, для меня это очень важный критерий сегодняшнего уровня цивилизации. Я, наверное, был в большинстве двух и трехзвездных ресторанов Европы […] и в общем представляют критерии Michelin. Зная эти критерии я полагал, что, придя в Москву, дадут три, пять однозвездных наград — «дальше, ребята, растите, если стабильность подтвердите свою, то мы вам дадим вторую». Даже при этой щедрости [первой частью московского выпуска гида стали 69 ресторанов] есть заведения недооцененные и вовсе неоцененные, обойденные вниманием», — поделился Парфенов.

В свой личный список Michelin Парфенов добавил также петербургские заведения, потому что находит «позорным упущением», что «московская мэрия Michelin в Москву привела, а Смольный Michelin в Петербург не привел. «При том, что в Петербурге есть замечательные заведения авторской кухни, а для города туризм значит даже больше, чем для Москвы», — резюмировал журналист.

Вот как выглядит «личный дополненный список недооцененных и обойденных» ресторанов по версии Леонида Парфенова:

Москва

Две звезды:

  • White Rabbit

Одна звезда:

  • Semifreddo

Рекомендация (ниже одной звезды):

  • Big Wine Freaks
  • «Жажда крови»
  • Maritozzo
  • «Пробка» на Цветном
  • «Шинок»

Петербург

Одна звезда:

  • Birch
  • Bourgeois Bohemians
  • Harvest

Рекомендация: 

  • All Seasons
  • Betulla
  • Duo
  • il Lago dei Cigni
  • Meal
  • Sea Signora
  • Self Edge
  • Tartarbar
  • Xander bar

Напомним, церемония вручения звезд Michelin ресторанам Москвы прошла 14 октября в концертном зале «Зарядье». В первый гид вошли 69 заведений — «Собака.ru» публикует полный список.

Michelin пришел в Россию. Как устроен самый влиятельный гид ресторанов — и когда его ждать в Петербурге?

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Леонид Парфенов

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: