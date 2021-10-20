«Я и правда люблю рестораны, для меня это очень важный критерий сегодняшнего уровня цивилизации. Я, наверное, был в большинстве двух и трехзвездных ресторанов Европы […] и в общем представляют критерии Michelin. Зная эти критерии я полагал, что, придя в Москву, дадут три, пять однозвездных наград — «дальше, ребята, растите, если стабильность подтвердите свою, то мы вам дадим вторую». Даже при этой щедрости [первой частью московского выпуска гида стали 69 ресторанов] есть заведения недооцененные и вовсе неоцененные, обойденные вниманием», — поделился Парфенов.

В свой личный список Michelin Парфенов добавил также петербургские заведения, потому что находит «позорным упущением», что «московская мэрия Michelin в Москву привела, а Смольный Michelin в Петербург не привел. «При том, что в Петербурге есть замечательные заведения авторской кухни, а для города туризм значит даже больше, чем для Москвы», — резюмировал журналист.

Вот как выглядит «личный дополненный список недооцененных и обойденных» ресторанов по версии Леонида Парфенова:

Москва

Две звезды:

White Rabbit

Одна звезда:

Semifreddo

Рекомендация (ниже одной звезды):

Big Wine Freaks

«Жажда крови»

Maritozzo

«Пробка» на Цветном

«Шинок»

Петербург

Одна звезда:

Birch

Bourgeois Bohemians

Harvest

Рекомендация: