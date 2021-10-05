The World’s 50 best огласил список лучших ресторанов. В него вошли два московских

В Антверпене прошла торжественная церемония награждения одного из самых влиятельных международных рейтингов The World's 50 Best Restaurants 2021. Два московских ресторана попали в число 50 лучших — White Rabbit и Twins Garden.
На 25 строчке расположился ресторан White Rabbit. Он принадлежит Борису Зарькову, а руководит — Владимир Мухин. Заведение потеряло за год две позиции. А Twins Garden, основателей Ивана и Сергея Березуцких, опустился на 11 строчек и занимает теперь 30 место.
Первое место в The World’s 50 Best Restaurant в этом году занял ресторан Noma (Копенгаген, Дания), второе — Geranium (Копенгаген, Дания), а третье — Asador Etxebarri (Ачондо, Испания).
Напомним, ресторанный рейтинг мира The World’s 50 Best Restaurants расширил топ до 120 позиций, и в него, по сообщениям сразу нескольких источников, попали сразу два ресторана Петербурга. Проект Дмитрия Блинова и Рената Маликова Harvest занял 92 строчку рейтинга.
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