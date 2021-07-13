Общепиты и ТРЦ Петербурга просят Беглова открыть фудкорты

Обращение к Александру Беглову и руководителю управления Роспотребнадзора Нине Башкетовой подписали представители «Адаманта», Fort Group, «Галереи» и других ТРК , а также «Теремка», «Бронка Групп» и так далее, сообщает АБН.

Авторы письма жалуются на убытки и отсутствие поддержки со стороны государства. Владельцы ТРК и сетей общественного питания просят открыть фудкорты навынос и доставку, а также на обслуживание посетителей с ограничением на 30–50% посадочных мест. Со своей стороны бизнес готов допускать до работы с посетителями 60% вакцинированных работников, открыть в ТЦ дополнительные точки вакцинации и соблюдать все необходимые меры безопасности, в том числе контролировать наполняемость фудкортов.

С начала пандемии представители бизнеса уже неоднократно писали открытые письма губернатору Петербурга. Власть нередко реагировала на них. Так, после обращения операторов ТЦ с просьбой открыть фудкорты, опубликованного 21 января 2021 года, фудкортам разрешили работу с 12 февраля, отмечает «Деловой Петербург»

Напомним, что фудкурты в Петербурге не работают с 17 июня.