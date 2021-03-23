Kuznya House запускает секретную комнату-кухню внутри ресторана. Там будет мраморный сhef-table и винил!

В основной программе Hidden винные вечера, арт-дискуссии и гест-ужины с приглашенными шефами (первый — Глен Баллис — приедет 8 апреля). Ждем Кристиана Лоренцини из ресторана Christian, Ginza Project; и Евгения Викентьева, покинувшего Hamlet+Jacks в 2020 г., и теперь трудящегося в московской «Белуге».

Здесь будут подавать большие порции понятной еды в традиционных техниках slow cooking — когда все готовится длительное время при относительно низкой температуре. Шефы сами будут выбирать продукты по принципу «для себя/друзей». Каждый ужин будет сопровождаться специально подобранной музыкой на пластинках: интерьер пространства украшают виниловый проигрыватель и винтажные колонки из Японии.