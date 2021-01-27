Посмотрите, как будет выглядеть гастро-пространство CENTER на 2,6 тыс кв.м от Ginza Project в «Невском центре»

На площади 2678 квадратных метров расположатся 417 посадочных мест, 20-25 концепций с блюдами кухонь со всего мира и полноценный бар. Предусмотрено два входа — из торгового комплекса и с помощью отдельного лифта с Невского проспекта.

Дизайн интерьера разрабатывало бюро Юны Мегре Megre Interiors («Скоро весна», «Юность»). В оформлении будут использоваться разные текстуры: дерево, кирпич, мозаика и металл. Вход с комплекса будет лаконично оформлен с помощью интерактивной панели. Цветные округлые модули можно использовать в качестве сцены или сидений. Лампы, имитирующие дневной свет, создадут ощущение атриума. Многоуровневая посадка для гостей со столиками — творческая инсталляция и «food working».