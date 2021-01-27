Посмотрите, как будет выглядеть гастро-пространство CENTER на 2,6 тыс кв.м от Ginza Project в «Невском центре»

В июле 2021 года на пятом этаже торгового комплекса «Невский центр» появится фуд-спейс CENTER от Ginza Project. Алена Мельникова, руководитель проекта, показала «Собака.ru» каким он будет.
На площади 2678 квадратных метров расположатся 417 посадочных мест, 20-25 концепций с блюдами кухонь со всего мира и полноценный бар. Предусмотрено два входа — из торгового комплекса и с помощью отдельного лифта с Невского проспекта.
Дизайн интерьера разрабатывало бюро Юны Мегре Megre Interiors («Скоро весна», «Юность»). В оформлении будут использоваться разные текстуры: дерево, кирпич, мозаика и металл. Вход с комплекса будет лаконично оформлен с помощью интерактивной панели. Цветные округлые модули можно использовать в качестве сцены или сидений. Лампы, имитирующие дневной свет, создадут ощущение атриума. Многоуровневая посадка для гостей со столиками — творческая инсталляция и «food working».
Вадим Лапин
совладелец холдинга Ginza Project
«Мы не строим очередной фуд-маркет или фуд-холл, мы создаем современное городское пространство — «город в городе».
Надеемся, что здесь будет приятно отдыхать, гулять, работать, общаться. CENTER должен стать своеобразными воротами в гастрономическую жизнь северной столицы и центральным местом встречи. Для этого здесь будет все!»
Дарья Ветрова
Генеральный директор ТК «Невский Центр»
«Это будет фуд-холл с акцентом на досуговую составляющую. Учитывая удобную локацию «Невского Центра», мы хотим, чтобы наше будущее пространство встало в один ряд с такими знаковыми европейскими проектами как Platea Madrid (Мадрид), Lafayette Gourmet (Париж), где будут не просто собраны различные кухни, а лучшее, что может предложить Петербург своим жителям и гостям города. Открытие фуд-холла запланировано на начало июля 2021 года. Сегодня мы видим, как эпидемиологическая ситуация в городе постепенно стабилизируется, а число заболевших идет на спад. Поэтому рассчитываем, что к моменту открытия фуд-холла все ограничения на работу заведений общественного питания в торговых центрах будут сняты»
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