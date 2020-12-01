По словам команды книжного, второй этаж открылся с «бесконечными оговорками» — «недоделки по ремонту, не вся мебель на своих местах, лифт не работает, тысячи придуманных мелочей не реализованы, темновато у некоторых шкафов, растения в пути из Голландии, булки в кофейне еще не пекутся, вино не льется из-за Росреестра, который уже полгода не работает». Несмотря на это, все главное уже на месте. Здесь можно купить «десятки тысяч заботливо отобранных из всего книжного потока изданий», а также выпить кофе в новой кофейне.

«Стройка пришлась на очень сложное время, когда количество посетителей в магазине сократилось больше чем на треть и, к сожалению, деньги закончились. Но мы обязательно все достроим и доделаем. Мы вас любим, наш общий дом стал в 5 раз больше. И это произошло не где-то, а именно в Санкт-Петербурге, самом любимом нами городе на земле. Пожалуйста, не судите строго, но и любой критике мы будем рады. Звать всех на новоселье и устраивать пышные открытия в условиях пандемии мы не имеем никакого права, обязательно проведем его, когда все уляжется», — говорят в «Подписных изданиях».

Напомним, в июле 2017 года «Подписные издания» расширились — и открыли второй зал. Зимой того же года команда книжного анонсировала открытие винного бара Black Books на улице Рубинштейна — совместную работу с командой ресторана Frank. Летом 2018 года на улицах Петербурга можно было заменить карту, на которых объединились (и расположились) все книжные магазины нескольких районов города. А в декабре книжный магазин «Подписные издания» продолжил производство своих собственных значков и выпустил серию с маяками Петербурга.

О том, что книжный магазин «Подписные издания» займет второй этаж в помещении на Литейном проспекте, стало известно в июне 2020 года. Часть нового пространства отдали под кафе с кофе и свежей выпечкой на 70 посадочных мест. Заведение открыли совместно с Кириллом Ивановым, совладельцем кофейни «Смена» и номинанта ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший кофейный энтузиаст»