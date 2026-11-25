Посольство щедрой и жовиальной южноитальянской кухни открыл в Петербурге апулиец Антонио Фреза. В амбициозном Sea, Signora он кормит премиум-морепродуктами со всего мира и вау-пастой. А в эпохальной локации по соседству с Исаакиевским и Адмиралтейством — ресторане Fresa— подает ризотто с рагу из утиных ножек и печень по-флорентийски. А еще именно Фреза вывел золотой стандарт шакшуки в своем бистро Saviv, превратив шкворчащую израильскую яичницу на сковородке в приму утреннего меню чуть ли не каждого петербуржца. Соответствуя духу времени (и желанию дочери!), Антонио открыл K-bakery с розовыми десертами и кавай-вайбом, а с моста у ресторана Marso Polo спускал на веревочке бокс с панини и тирамису на борт проходящей мимо яхты до того, как это стало мейнстримом. И важно: его именная Fresa’s Restaurant Group родилась и выросла в Петербурге — родной Италии он подарил свой сифуд-ресторан Sea, Signora только в 2025 году.
Антонио Фреза — герой проекта «Рестораторы 20-летия»
Вспомним былое! Лучшее событие за 20 лет — это…
Рождение сына.
Если бы ваш путь в гастроиндустрии был блюдом, то каким?
Хорошим куском мяса! Бистекка алла фиорентина и черная икра сверху.
Совет начинающему ресторатору?
Держаться и не сдаваться.
Самый большой фейл за годы работы?
Работать с людьми, которые не горят своим делом и видят вокруг одни проблемы вместо задач.
К идеальной шакшуке от Фреза берите классический хумус и питу с заатаром
К какой еще профессии у вас лежит душа?
Жиголо, конечно.
Куда из ресторанов-старожилов вы бы отправили поколение TikTok и AI?
Шашлычка «Невская жемчужина» — бест оф зе бест!
Самый лучший гость — какой он?
Человек, который уважительно общается с персоналом, не просит скидки и оставляет чаевые. И уходит счастливый!
В московском Saviv готовят вителло тоннато из бавета и добавляют амбу на основе манго
Что заказать в ресторане, чтобы понять уровень шеф-повара?
Хлеб и сливочное масло.
Что едят ваши дети в ресторанах Fresa’s restaurant group?
Картошку фри, само собой! Но вообще неспроста в меню Saviv и Tel Aviv есть блюдо «Любимый десерт Сары» — я назвал этот брауни в честь дочери, которая его обожает.
Какое название вы бы дали книге о петербургской гастрономии 2006–2026 годов?
«Питер любит Италию», потому что количество итальянских ресторанов в Петербурге запредельно.
Ваши планы на 2027-й год?
Открыть новые заведения в России и Италии. Люблю сюрпризы, так что только для Собака.ru дам короткий спойлер: Будет. Очень. Много. Мяса.
Еще готовим два больших творческих проекта с героями федерального масштаба в Sea, Signora и Fresa. В Tel Aviv в Новой Голландии запустили и продолжим кинопоказы, а скоро анонсируем больше коллабораций со спортивными и велнес-проектами. В Saviv на Большой Конюшенной вводим очень нестандартные десерты. И даже в закрывшемся Koi будут обновления. Потому что если вы думали, что Антонио Фреза просто так все завершит — вы не знаете Антонио Фреза.
Фото: Валентин Блох
Текст: Дарья Павлюкевич, Алла Шарандина
Стиль: Кристина Тишкина
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Федор Штоф и Антон Попов Skypoint
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