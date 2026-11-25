Что заказать в ресторане, чтобы понять уровень шеф-повара?

Хлеб и сливочное масло.

Что едят ваши дети в ресторанах Fresa’s restaurant group?

Картошку фри, само собой! Но вообще неспроста в меню Saviv и Tel Aviv есть блюдо «Любимый десерт Сары» — я назвал этот брауни в честь дочери, которая его обожает.

Какое название вы бы дали книге о петербургской гастрономии 2006–2026 годов?

«Питер любит Италию», потому что количество итальянских ресторанов в Петербурге запредельно.

Ваши планы на 2027-й год?

Открыть новые заведения в России и Италии. Люблю сюрпризы, так что только для Собака.ru дам короткий спойлер: Будет. Очень. Много. Мяса.

Еще готовим два больших творческих проекта с героями федерального масштаба в Sea, Signora и Fresa. В Tel Aviv в Новой Голландии запустили и продолжим кинопоказы, а скоро анонсируем больше коллабораций со спортивными и велнес-проектами. В Saviv на Большой Конюшенной вводим очень нестандартные десерты. И даже в закрывшемся Koi будут обновления. Потому что если вы думали, что Антонио Фреза просто так все завершит — вы не знаете Антонио Фреза.