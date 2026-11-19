Гастрономической премии редакции Собака.ru «Что где есть в Петербурге» – 20 лет! На юбилей (впервые в истории!) собрали суперкомпанию из тридцати выдающихся деятелей и великих визионеров индустрии. И от каждого заполучили по мастермайнд-сессии, терапевтичному флэшбеку и тосту за будущее ресторанного Петербурга.
Плюс #дикиеэксклюзивы, инсайдерские рекомендации, что где (и у кого!) есть. И даже хоровой перформанс на церемонии вручения премии: Арам Мнацаканов поет с хором главных рестораторов города под аккордеон (разошлось на тысячи рилсов!). Все, кто задает гастротренды на всю страну и качает общепит на Неве, — в нашем эпохальном омнибусе «Рестораторы 20-летия».
Героями 24 (!) диджитал-обложек стали Арам Мнацаканов, Анри Бер, Стивен Шарма, Роман Киселев, Наталья Цыпленко, Светлана Яковлева, Ренат Маликов, Дмитрий Блинов, Марк Лапин, Галина Белоусова, Артем Гребенщиков, Алексей Гребенщиков, Антонио Фреза, Леонид Ноткин, Иван Третьяков, Александр Шавлиашвили, Алена Мельникова, Михаил Соколов, Тимур Дмитриев, Назар Коломиец, Андрей Ермишкин, Мария Дементьева, Алексей Буров, Алексей Алексеев, Катя Бокучава, Сергей Глазунов, Клим Жуков, Владимир Басов, Надежда Третьякова, Эдуард Мурадян.
20 блиц-интервью с рестораторами читайте в ноябрьском номере и на сайте Собака.ru — они все будут опубликованы с 20 ноября по 30 декабря.
Главный редактор Яна Милорадовская
Креативный директор Ксения Гощицкая
Текст Дарья Павлюкевич, Алла Шарандина
Фото Василий Швецов
Фото Антонио Фреза — Валентин Блох
Стиль Арина Волнягина и Кристина Тишкина
Продюсер Сергей Важенин и Екатерина Кузнецова
Ассистент стилиста Анастасия Кречетова, Амелия Медведева, Александр Сидоренков, Никита Горенко
Визаж и волосы Мария Евсеева, Мария Швец, Ангелина Кот, Анастасия Кречетова, Сара Беридзе
Сет дизайн Вольга Хрол
Свет Иван Волков, Айрат Муратов и Равиль Исламов, Octa Light и Федор Штоф и Антон Попов, Skypoint
Ретушь Анастасия Билык
Ювелирные украшения RS1912 Русские Самоцветы
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