Плюс #дикиеэксклюзивы, инсайдерские рекомендации, что где (и у кого!) есть. И даже хоровой перформанс на церемонии вручения премии: Арам Мнацаканов поет с хором главных рестораторов города под аккордеон (разошлось на тысячи рилсов!). Все, кто задает гастротренды на всю страну и качает общепит на Неве, — в нашем эпохальном омнибусе «Рестораторы 20-летия».