Можете вспомнить лучшее событие в карьере за 25 лет?

Самое важное — сколько за эти годы у меня появилось любимых, преданных гостей. Люди знакомились в наших ресторанах, женились, крестили детей, а теперь мы кормим третье поколение этих семей. Меня это безумно радует и греет. И, конечно, встреча с моей женой На- тальей. Без нее я бы во многом не состоялся.

А еще очень горжусь орденом Cavaliere della Repubblica Italiana «За заслуги перед Итальянской Республикой», который мне вручили в 2007 году за развитие итальянской кухни в России. Это очень серьезное признание и фанфакт обо мне, который при знакомстве временно лишает дара речи и римлянина, и миланца.

Если бы ваш путь был блюдом, то каким?

Люля-кебабом или жареной картошкой. И тут итальянцы снова онемели.