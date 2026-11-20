Вообще петербуржцы не из тех, кто любит объединения и союзы, но наш верховный, отец Probka, смог — и построил вокруг своих ресторанов самое преданное, сиятельное и разновозрастное комьюнити. От Евгения Водолазкина, Льва Додина и Бориса Эйфмана до Александра Бублика, Насти Мироновой и Ильи Куруча — на перфетто-кухню в Probka ходят и бумеры, и зумеры, и альфа (тортелли с черным трюфелем — легенда!). За тонкой и хрустящей пиццей по авторской технологии Мануэля Сурачи все отправляются к Мнацаканову в Da Manu, а на итало-левантийские кефта из ягненка с сардинской фреголой — в Mina. Гастроэкспансия Арама распространилась на Европу и Кавказ: в Берлине работает его итальянский Mine (отмечен Michelin!), а два ресторана Mina открылись в Ереване и Тбилиси. В год 25‑летия Probka Мнацаканов запустил новый ресторан «Винная Probka» на Никитской в Москве, подтвердил алкоэкспертизу своих ресторанов строчкой в международном списке Wine Spectator и реинкарнировал винный лист первого бара Probka на Белинского из 2001 года.
Арам Мнацаканов — герой проекта «Рестораторы 20-летия»
Куртка Giorgio Armani (ДЛТ)
Можете вспомнить лучшее событие в карьере за 25 лет?
Самое важное — сколько за эти годы у меня появилось любимых, преданных гостей. Люди знакомились в наших ресторанах, женились, крестили детей, а теперь мы кормим третье поколение этих семей. Меня это безумно радует и греет. И, конечно, встреча с моей женой На- тальей. Без нее я бы во многом не состоялся.
А еще очень горжусь орденом Cavaliere della Repubblica Italiana «За заслуги перед Итальянской Республикой», который мне вручили в 2007 году за развитие итальянской кухни в России. Это очень серьезное признание и фанфакт обо мне, который при знакомстве временно лишает дара речи и римлянина, и миланца.
Если бы ваш путь был блюдом, то каким?
Люля-кебабом или жареной картошкой. И тут итальянцы снова онемели.
Бу! Черные-черные тальолини неро с красной икрой окрашивают чернилами каракатицы
Кто или что пробудило в вас ресторатора?
С юности хотелось накормить друзей, удивить их, сделать так, чтобы всем было хорошо у меня в гостях. И к тому, чтобы перейти от наемной работы к собственному делу, меня подтолкнули именно друзья. Ради открытия Probka я продал квартиру, мы с детьми переехали в съемную (все мои жены — святые!). Тогда мой товарищ, исландский предприниматель Тор Бьорголфссон, основатель «Браво Интернешнл», сказал: все получится, а если нет — я верну тебе деньги. Бесценная поддержка. Но Probka, как известно, стала успешной с первого дня.
Но если не рестораны! К чему лежит душа?
Я люблю водить машину, так что был бы таксистом! Более того, я им уже был — когда вернулся из армии и надо было кормить семью. Три года непрерывной комедии положений. Опыт с пассажирами очень помог в ресторанном деле. Гости тоже приходят в разном настроении. Один хочет праздника, другому нужен тихий вечер. И надо почувствовать, какая атмосфера ему сегодня нужна, чтобы он не вышел, хлопнув дверцей (или дверью).
Самое главное, чем научила ваша команда?
Безмерному терпению! Бесконечно учить и тренировать, воспитывать, объяснять — и при этом любить. У каждого человека свой характер, и к каждому надо найти подход.
А вы ее?
Вкусно есть и пить вино! Человеку, который работает в ресторане, очень полезно самому получать удовольствие от еды. Трудно увлечь гостя тем, что тебе самому безразлично.
Арам и его команда: представляем гениев мест, экспертов по гостеприимству и хранителей атмосферы Probka
Олег Бабайцев, шеф-повар ресторана «Рыба на даче»; Яна Игренева, управляющая ресторана DaManu; Мануэль Сурачи, бренд-шеф пиццы в ресторанах Арама Мнацаканова; Лола Усманова, повар ресторана «Рыба на даче»; Елена Сташко, повар ресторана «Рыба на даче»; Виктория Махова, кондитер ресторана Mina на Крестовском; Александра Гудым, менеджер ресторана «Рыба на даче»; Александра Геловани, управляющая ресторана Mama Tuta на Зоологическом; Ольга Баланева, заместитель генерального управляющего; Кристина Якименко, управляющая ресторана «Рыба на даче»; Дмитрий Санин, управляющий ресторана Mina на Крестовском
Арам и его команда: представляем гениев мест, экспертов по гостеприимству и хранителей атмосферы Probka
Симоне Гобби, бренд-шеф итальянской кухни в ресторанах Арама Мнацаканова; Александр Калухин, менеджер ресторана Probka на Добролюбова; Евгений Шелихов, менеджер ресторана «Рыба на даче»; Георгий Исраелян, менеджер ресторана Probka на Добролюбова; Юлия Собитняк, менеджер ресторана Probka на Добролюбова; Дмитрий Кизеев, шеф-сомелье ресторана Probka на Добролюбова; Максим Терентьев, старший бармен ресторана «Рыба на даче»; Арам Мнацаканов, отец-основатель; Иван Чернов, управляющий ресторана Probka на Цветном; Владислав Храмцов, бармен ресторана Probka на Добролюбова
Лучший гость — какой он?
Самодостаточный человек, который состоялся в своей профессии. Дирижер, режиссер, строитель, художник, хирург — совершенно неважно. Ему доверяют люди, а он умеет доверять другим профессионалам. В том числе мне.
Дайте совет тому, кто только входит в ресторанный бизнес.
Беги! Беги туда, куда тебя тянет. Делай и не позволяй сомнениям сожрать твое время. И обязательно развивайся: читай хорошую литературу, слушай музыку, смотри кино. В ресторане ты неизбежно выражаешь себя — свои интересы, вкус, отношение к людям.
Блюдо, по которому проверяете уровень заведения?
Спагетти aglio, olio e peperoncino. Чеснок, оливковое масло и острый перец — вот и весь соус. Кажется, элементарно, но важен каждый ингредиент.
Сардинская фрегола с моллюсками вонголе и креветками — домашняя итальянская кухня с вайбом haute cuisine
Какой из петербургских ресторанов-старожилов посоветуете поколению Tiktok и AI?
В Probka, конечно! Это поколение прекрасно разбирается в гастрономии — вижу их каждый день в наших ресторанах.
Чуфальня, шашлычка или шаверменная: куда вести похмельного друга-туриста?
В Mama Tuta! Горячие хинкали, а к ним по настроению рюмка чачи или грузинское пиво.
В 2026 году первой (петербургской!) Probka исполнилось 25 лет. Как празднуете юбилей?
Для начала мы открыли в Москве рядом с Mina ресторан, в котором повторили концепцию первого винного бара, так его и назвали: «Винная Probka» на Никитской. Любую бутылку вина там предложат вам четвертью, половиной или целой. Атмосфера неформальная, без пафоса, но с определенным уровнем.
А в ноябре 2026-го на ужины Фестиваля семейных рецептов Nativa к нам приехала семья знаменитых биодинамистов Франческо Илли с винодельни Podere Le Ripi из Монтальчино. И важно: для нашей команды в честь 25-летия впервые в истории ресторанной индустрии создали полезную для здоровья униформу «На ногах» — с компрессионными гольфами.
Фото: Василий Швецов
Текст: Дарья Павлюкевич, Алла Шарандина
Стиль: Арина Волнягина
Визаж и волосы: Мария Евсеева, Ангелина Кот, Сара Беридзе, Мария Швец
Продюсеры: Екатерина Кузнецова и Сергей Важенин
Ассистенты Стилиста: Анастасия Кречетова, Амелия Медведева, Александр Сидоренков, Никита Горенко
Свет: Иван Волков и Айрат Муратов OCTA LIGHT
Ретушь: Анастасия Билык
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