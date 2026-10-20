Шаверма на лопате и матча от вьетнамцев: гастрорекомендации от Ильи Куруча, Марины Красновой и Дмитрия Абрамова

Илья Куруч, самый модный комик в мире

Ваш любимый ресторан на все случаи жизни?

Мой любимый ресторан уже несколько лет — «Банщики». Интерьер располагает к уютному семейному или дружескому вечеру. Обычно заказываю винегрет с сельдью, оливье с языком, тушенку с бородинским хлебом (обязательно взять дополнительную порцию хлеба) и, конечно, шашлык.

Куда идти за кофе с булкой?

За кофе — в «Смену», за булкой — в Zoe.

Куда вести похмельного друга-туриста?

На такой случай однозначно «Русская рюмочная №1». Еще очень хорошо выпить мичеладу и съесть буррито в 2Taco на Жуковского.

Блюдо-маркер, по которому вы проверяет заведение: что заказать в ресторане, чтобы понять уровень повара?

Чаще всего я люблю устраивать сафари по закускам: мой маленький маячок, на который я ориентируюсь — это тартар. Но если говорить про конкретный маркер, то зависит от кухни. Я всегда отталкиваюсь от хитов заведения — может быть и стейк, и паста, и бургер.