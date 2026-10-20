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Герои

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Шаверма на лопате и матча от вьетнамцев: гастрорекомендации от Ильи Куруча, Марины Красновой и Дмитрия Абрамова

Куда идти за мичеладой, где искать лучший наполеон, а где — аутентичную вьетнамскую кофейню? Знают главные едоки Петербурга — фуди премии «Что где есть в Петербурге» — 2026.

Фото: Валентин Зеленин

Илья Куруч, самый модный комик в мире

  • Ваш любимый ресторан на все случаи жизни?

Мой любимый ресторан уже несколько лет — «Банщики». Интерьер располагает к уютному семейному или дружескому вечеру. Обычно заказываю винегрет с сельдью, оливье с языком, тушенку с бородинским хлебом (обязательно взять дополнительную порцию хлеба) и, конечно, шашлык.

  • Куда идти за кофе с булкой?

За кофе — в «Смену», за булкой — в Zoe.

  • Куда вести похмельного друга-туриста?

На такой случай однозначно «Русская рюмочная №1». Еще очень хорошо выпить мичеладу и съесть буррито в 2Taco на Жуковского.

  • Блюдо-маркер, по которому вы проверяет заведение: что заказать в ресторане, чтобы понять уровень повара?

Чаще всего я люблю устраивать сафари по закускам: мой маленький маячок, на который я ориентируюсь —  это тартар. Но если говорить про конкретный маркер, то зависит от кухни. Я всегда отталкиваюсь от хитов заведения — может быть и стейк, и паста, и бургер. 

Марина Краснова, IT-предприниматель, ex-CЕO ВКонтакте 

  • Чуфальня, шашлычка или шаверменная: куда вести похмельного друга-туриста?

В Leo Pride. Похмельному туристу в Петербурге я бы не стала читать лекцию о высокой гастрономии — просто выдала бы ему шаверму на лопате. А если он достаточно жив, можно даже с крабом.

  • Ресторан на все случаи жизни?

Я люблю Probka за это особенное ощущение вечера — нарядное, парадное, немного таинственное, это праздник и желанная встреча. Заказываю вителло тоннато и пиццу с чёрным трюфелем. А если случай особый, то в сопровождении полубутылочки шабли — кажется, больше ничего не нужно.

  • А самая душевная кофейня?

Открытая в сентябре аутентичная вьетнамская кофейня Re.ADD на Васильевском. И это не стилизация под Азию! Запускала команда из Вьетнама, за баром говорят на вьетнамском и английском — это добавляет месту атмосферности. Название расшифровывается как Redefine A Delicious Drink — пробуйте церемониальную матчу, её взбивают вручную венчиком тясэн, удивитесь от бабл-ти с тапиокой и кроффлов.

Архив Собака.ru

Дмитрий Абрамов — генеральный директор УК инвестфонда Jensen Group (ТД Пассаж, ТРК River House) 

  • Если бы репинские среды существовали в 2026 году, кто из рестораторов был бы хэдлайнером стола?

Я не сторонник вегетарианства, в отличие от Ильи Ефимовича, поэтому хэдлайнера определил бы по связи ресторанной концепции с искусством. И здесь главные претенденты - это Артём и Алексей Гребенщиковы с Творческим объединением «Кружок» для XVII сета и Надежда Третьякова и ее проекты с Царским селом, скандинавскими и перуанскими шефами.

  • Куда вести похмельного друга-туриста? Суперкраткий гид по лоу-брау Петербургу!

В свое время альтернативы не было — шаверма на углу Литейного и Невского в любое время ночи или утра. Сейчас друзья-туристы в основном московские — просыпаются рано, эстетики стало больше, поэтому уровень выше: в 8 утра - это сырники с прибухнувшей черникой в «Мечтателях» или богатейшее меню завтраков в Michele.

  • Без какого ресторана не обойдется ваш загородный маршрут выходного дня?

К сожалению, качественных загородных ресторанов в окрестностях Петербурга очень мало и больше не становится. Альтернативы «Рыбе на даче» Арама Мнацаканова до сих пор достойной не появилось. С приятным дополнением в виде «Фламандской розы» и их наполеона.

  • Назовите самую душевную кофейню с лучшим спешелти-зерном

В отношении кофе я - старовер и предпочитаю крепкий двойной эспрессо. И здесь для меня нет равных Hobz в Пассаже и Michele в «Англетере». С разной, но одинаково приятной парижской атмосферой.

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