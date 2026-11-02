Шеф-повар Animals Борис Кондратьев — о главных факапах, пирожных на свином жире, ладожской ряпушке и фермерах

Старт карьеры, стажировка в ресторанах со звездами Michelin и бракованный лук

Как начался путь к профессии повара?

Я учился на историка-исследователя в РГПУ им. Герцена и параллельно уже на первом курсе начал работать в общепите: прошел школу официанта, бармена и бариста. Атмосфера индустрии захватила меня сразу. Решающим моментом стал просмотр программы «Короли кухни» — я впервые увидел работу таких величин как Ферран Адрия, Рене Редзепи, братья Рока, Карло Кракко, Гордон Рамзи и Жоэль Робюшон. Их вовлеченность в дело и осознанность поразили меня. Затем я пошел на кулинарные курсы.

Где ты стажировался?

Для меня важно глубокое погружение в культуру региона, поэтому я сознательно выбирал места для стажировок, многие из которых отмечены звездами Michelin:

Grön (Хельсинки) *

Aloë (Стокгольм) ** (ресторан закрыт — примечание редакции Собака.ru)

Ekstedt (Стокгольм) *

Ichi (Стокгольм) — Bib Gourmand от Michelin

Bæst (Копенгаген) — №13 в мире по версии 50 Top Pizza World 2023

Самый незабываемый факап!

Однажды я готовил 10 кг лука для супа, а су-шеф забраковал всю партию из-за неидеальной нарезки «пера». Я потратил еще два часа, разрезая каждое перо толщиной в 3мм пополам. С того момента я уяснил правило: делай правильно с первого раза. Это колоссально экономит время и ресурсы.