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Шеф-повар Animals Борис Кондратьев — о главных факапах, пирожных на свином жире, ладожской ряпушке и фермерах

Блиц с шефом! Борис Кондратьев (участник номинации «Прорыв среди шеф-поваров» премии «Что где есть в Петербурге» — 2025) научился работать с сезонными фермерскими продуктами и мыслить креативно у зеленых панков из хельсинкского ресторана Grön, тому, как ферментировать рыбу,— у своей кулинарной мамы — шеф-повара Саори Ичихара в Швеции. Сегодня он применяет свои навыки на кухне Animals, самого локаворского ресторана Петербурга, а его зеленый салат соревнуется за звание лучшего в рамках премии «Что где есть в Петербурге» — 2026. С чем сочетать утиное яйцо? Как готовить ладожскую ряпушку? Где пить пиво в Петербурге? На эти вопросы Борис ответил специально для Собака.ru.

Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Старт карьеры, стажировка в ресторанах со звездами Michelin и бракованный лук 

Как начался путь к профессии повара?

Я учился на историка-исследователя в РГПУ им. Герцена и параллельно уже на первом курсе начал работать в общепите: прошел школу официанта, бармена и бариста. Атмосфера индустрии захватила меня сразу. Решающим моментом стал просмотр программы «Короли кухни» — я впервые увидел работу таких величин как Ферран Адрия, Рене Редзепи, братья Рока, Карло Кракко, Гордон Рамзи и Жоэль Робюшон. Их вовлеченность в дело и осознанность поразили меня. Затем я пошел на кулинарные курсы.

Где ты стажировался?

Для меня важно глубокое погружение в культуру региона, поэтому я сознательно выбирал места для стажировок, многие из которых отмечены звездами Michelin:

  • Grön (Хельсинки) *
  • Aloë (Стокгольм) ** (ресторан закрыт — примечание редакции Собака.ru)
  • Ekstedt (Стокгольм) * 
  • Ichi (Стокгольм) — Bib Gourmand от Michelin
  • Bæst (Копенгаген) — №13 в мире по версии 50 Top Pizza World 2023

Самый незабываемый факап! 

Однажды я готовил 10 кг лука для супа, а су-шеф забраковал всю партию из-за неидеальной нарезки «пера». Я потратил еще два часа, разрезая каждое перо толщиной в 3мм пополам. С того момента я уяснил правило: делай правильно с первого раза. Это колоссально экономит время и ресурсы.

Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Любовь к локальному продукту и пирожное на свином жире 

Твои главные «фишки» на кухне!

Мои козыри — работа с тестом и крепкая кондитерская база. Но главный акцент последних пяти лет — это плотное взаимодействие с локальными фермерами, собирателями, охотниками и рыбаками. Умение находить и раскрывать уникальный продукт формирует мой авторский стиль.

А есть ли любимое блюдо из собственного репертуара?

Странно не любить то, что готовишь сам. Сейчас мой фаворит — ладожская ряпушка. Я солю ее и заливаю оливковым маслом (на манер сардин), при удаче обжариваю кожу. Подаю на бородинском тартинe от ремесленной пекарни «БРОД» с яичным салатом, который напоминает «Мимозу» благодаря правильной обжарке моркови и лука.

Какое блюдо в твоем исполнении можно назвать эпохальным?

Это смелый десерт «Киевское пирожное» с итальянской меренгой на вытопленном свином жире. Подавал я ее с арахисовой французской меренгой и копченой грушей в алкоголе. А для завтраков разработал «ленивое шотландское яйцо»: мясное рагу, теплое утиное яйцо с жидким центром, легкий горчичный майонез и крошка из бекона и тартинa.

Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Личный ТОП 

Куда ходишь сам и куда отправишь друга?

Ужин: Trappist. Бельгийское пиво, честная сытная еда и хорошая компания — больше ничего не нужно. Визуальное вдохновение: Self Edge Chinois и «Перемена». Очень тонкая работа с деталями, планирую дойти туда еще раз в ближайшее время.

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