Падающая звезда. Как за 9 лет Birch прошел путь от главного ресторана Петербурга (и возможно России) до закрытия и переезда в Москву

«Мы, конечно, не думали, что уже через три недели после открытия в Birch люди будут чуть ли не на люстре висеть. Думали — маленький домашний ресторан. А тут бронь, бронь, бронь», — так осенью 2021 года шеф-повар Арслан Бердиев вспоминал в интервью Яне Милорадовской для Собака.ru открытие своего первого ресторана.

История Арслана и его команды похожа на сценарий для Netflix. Сам будущий шеф родился в Дашогузе, на севере Туркменистана. Будучи пятым ребенком в семье, он пошел работать в 14 лет. «Наш сосед делал лучшее в Дашогузе мороженое, фризерное, в рожках. Очереди стояли квартал: политика соседа была такая — либо идеальное мороженое, либо никакое», — говорил он.

Потом была армия (там молодой человек впервые встал к плите) и переезд в Петербург на учебу. Здесь Арслан раскрывал устриц в Porto Maltese, был су-шефом в «Стейк-хаус» на Московском и затем деми-шефом в 4 Seasons. «Как-то я стоял на кухне, чистил рыбу и разговаривал с братом, — рассказывал Арслан. — Брат посмотрел на мои руки — все в ранах от раковин моллюсков — и сказал: "Пора открывать свое". Я говорю: "Шаверму?" "Хоть шаверму, но свою"». Так и родился Birch.