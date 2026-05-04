Знакомьтесь, фотограф Яна Давыдова и ее пространство «почему.место» с булками из легендарной пирожковой и тарелками с Toxi$

Как появилось пространство

Помещение на Мичуринской какое-то время арендовал стритвир-визионер Глеб Костин, сооснователь бренда «Богема Ленинград», .solutions и друг Яны Давыдовой. Яна уже проводила в этом пространстве поп-ап с готической мебелью и презентацией коллекции тарелок y.object (наши любимые — из дропа для ресторана Saro на посуде Serax и Анн Демельмейстер). И через какое-то время Яна перехватила помещение у Глеба, чтобы создать здесь собственное пространство.

В строительстве в качестве прораба помогал Юрий, известный по работам над частными интерьерами, в том числе квартиры Теодора Курентзиса, а также ресторана Closer. Когда у Яны возникли проблемы с финансами, Юрий продолжил помощь: довести до конца свой фронт отделочных работ. «Возможно, я первый человек, кого строители не кинули на деньги, а еще и вложились своими», — делится Яна. На протяжении стройки, которая продлилась около одиннадцати месяцев и совпала с трансформацией в работе и творчестве (и общей просадкой индустрии и рынка) каждый понемногу помогал и вносил свою лепту.

Яна рассказывает, что проект по большей части создавался независимо и на личные деньги: «Но когда с деньгами совсем туго, выручает мама и друг семьи Рома, за что им огромное спасибо. Благодаря моей упертости и вере в себя, проект концептуально чист голосом. Я смогла позволить себе исследование, и отвоевать у капитализма право на выдох, вкладывая сюда каждую свободную копеечку. Когда перешла с Davines на Pantene, я ощутила, что реально дорожу судьбой этого места».