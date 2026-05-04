Знакомьтесь, фотограф Яна Давыдова и ее пространство «почему.место» с булками из легендарной пирожковой и тарелками с Toxi$

Фотограф Яна Давыдова открыла кафе-мастерскую «почему.место», где проводит выставочные поп-апы, встречи английского разговорного клуба, наливает фильтр и подает булки с маком. Как родился проект и что вдохновило Яну на коллаборацию с рэпером Toxis? Заглянули к Яне в пространство и позавтракали вместе с ней.
Как появилось пространство
Помещение на Мичуринской какое-то время арендовал стритвир-визионер Глеб Костин, сооснователь бренда «Богема Ленинград», .solutions и друг Яны Давыдовой. Яна уже проводила в этом пространстве поп-ап с готической мебелью и презентацией коллекции тарелок y.object (наши любимые — из дропа для ресторана Saro на посуде Serax и Анн Демельмейстер). И через какое-то время Яна перехватила помещение у Глеба, чтобы создать здесь собственное пространство.
В строительстве в качестве прораба помогал Юрий, известный по работам над частными интерьерами, в том числе квартиры Теодора Курентзиса, а также ресторана Closer. Когда у Яны возникли проблемы с финансами, Юрий продолжил помощь: довести до конца свой фронт отделочных работ. «Возможно, я первый человек, кого строители не кинули на деньги, а еще и вложились своими», — делится Яна. На протяжении стройки, которая продлилась около одиннадцати месяцев и совпала с трансформацией в работе и творчестве (и общей просадкой индустрии и рынка) каждый понемногу помогал и вносил свою лепту.
Яна рассказывает, что проект по большей части создавался независимо и на личные деньги: «Но когда с деньгами совсем туго, выручает мама и друг семьи Рома, за что им огромное спасибо. Благодаря моей упертости и вере в себя, проект концептуально чист голосом. Я смогла позволить себе исследование, и отвоевать у капитализма право на выдох, вкладывая сюда каждую свободную копеечку. Когда перешла с Davines на Pantene, я ощутила, что реально дорожу судьбой этого места».
О творческом поиске
В пространстве «почему.место» два зала: пространство кофейни и библиотеки с кобальтовыми стенами (краш-цвет Яны), где проводят поп-ап-маркеты и встречи английского разговорного клуба, а также офис-мастерская с выставкой ассортимента y.object. Есть помещение с кодовым названием «подъезд», в котором при первой возможности появится фотопотолок с пакистанцами. Подъезд ведет в закрытый двор, где можно собираться, когда потеплеет. В процессе еще второй санузел, копят на кобальтовый унитаз от «Оскольской керамики», а пока стройку от глаз гостей скрывают фотообои со съемки хоккеиста Михаила Сергачева: «Я украшаю пространство своими предметами, а мои предметы — это фотографии, поэтому каждая поверхность будет покрыта».
Интерьер буквально — «с миру по нитке». Мебель на кухню и полки сделали с папой. Стол из нержавейки с мойкой перешел из «Бутербродной». Ставшие сигнатурными стулья одолжил торговец мебелью Владимир. А винтажные кожаные Vitra Яна принесла из дома, как и посуду с приборами. Бразильский кварцит год лежал в закладках на «Авито», пока Яна решалась туда доехать и отобрать обрезки для столешниц. В итоге договорились на рассрочку, и теперь в интерьере редкий натуральный камень, который задает эмоциональный тон и вес помещению. Столешницы на жидкие гвозди посадили самостоятельно на винтажные подстолья из чугуна. Кофеварку Siemens Porche Design — лауреата премии IF за дизайн 2006 года, подарил Артем Хадунькин, автор флешмоба с криками на мосту и соседа «почему.место». Благодаря сложностям у проекта есть, что называется, «лор», а процесс (и так называемый социальный эксперимент, который Яна поставила над собой), можно наблюдать в реальном времени в соцсетях. «Мне самой было страшно и непонятно, как именно здесь все будет, но я точно знала, что будет круто и нужно делать ради того, чтобы узнать, как будет выглядеть дом который построила Яна».
Мраморный стол, найденный на «Авито» и привезенный из Ольгино, и белые кирпичи из «Петровича»
«Магазинчик»
Офис-мастерская, второй зал
Содержимое кофейни-мастерской перманентно видоизменяется. Здесь огромное количество личных вещей из разных жизненных этапов Яны: фотограф меняет предметы, приносит свежие цветы, переставляет книги, перекладывает белые кирпичи из «Петровича» и рассыпает апельсины по столу: «Мне не нравится концепция — на века. Я люблю пробовать, менять, передвигать в соответствии с ходом жизни». Первого апреля, в свой день рождения, Яна нашла на мусорке аккуратно составленные тарелки и принесла их в мастерскую, чтобы дать им вторую жизнь. Нанесла фотографии, обожгла и продала. Осталась последняя тарелка в зеленом цвете. Буквально все может стать возможностью и подспорьем.
Задний двор
Мерч Slava Marlow — подарок Яне от артиста
Лошадка из строительного магазина поблизости, в котором работает парень традиционного вида «скинхед в Lonsdale» по имени Саша.
«Мне преподнести ее в подарок на день рождения творческие соратники, с кем мы снимали проект про сердце Юноны Незванкиной Тимофей Люкшин и Михаил Иньков. Лошадка добротно сделана и приглашает к пластическому взаимодействию как я отметила, когда ее увидела», — делится Яна.
Гости
Об английском клубе
Большую часть жизни фотограф провела за границей (жила в Алматы, Киеве, Лондоне, Нью-Йорке, Аргентине) и свободно говорит на английском. «В моменте мне перестало хватать языковой практики, и я решила что-то с этим сделать — сначала для себя, потом для других (так все у меня работает)», — так в пространстве появился английский клуб с преподавателем Эдвардом Версисом. «Я просто наткнулась на парня в интернете, который говорил с британским акцентом, и его внешность напомнила мне Пола Дейно из фильма "Нефть". Я очень внимательно отношусь к тому, что мне нравится, что цепляет мой взгляд и мою нервную систему. Он меня зацепил, и по субботам у нас проходили встречи английского клуба. В мае Эдвард уезжает, посмотрим, как трансформируется эта история. Может буду проводить его сама или найду носителя. Мои соседи-адвокаты рассказывали про загадочного британца, который преподает право в каком-то университете. Плюс, ждем возвращения Пола Николсона, вот он проведет так проведет (автор логотипа Aphex Twin и .solutions, который уже приезжал в Петербург и мы подружились)», — говорит Яна.
О создании тарелок
Снимки, которые появляются на посуде работают как архетипы и представляются некими собирательными образами, в которых каждый может увидеть своё. Например, одна из первых значимых для Яны серий — фото из Патагонии, которые она совместила с кобальтовыми тарелками. Кто-то видит в этих черно-белых горах Чимбулак, кто-то Крым, для кого-то это Альпы. Еще в коллекции есть заводской фарфор белого цвета, который можно углублять в тиражах, в отличии от винтажа. У Яны не стоит цели масштабироваться: «Я за органический рост и бескомпромиссность в плане дизайна и соединений. Лучше буду расти не так быстро, но сохраню свой характер. Мне нравится нащупывать, и создавать собственный таймлайн в бизнесе. Он для меня, а не наоборот.
О коллабе с Toxis: «Это все-таки визионерство, а не сумасшествие»
Коллаборация с Toxis случилась органично. «Впервые я увидела его на концерте Kai Angel и 9mice на "Суперметалле" в Москве, потом мы с Глебом пересылали друг другу его кружки и просто вайбили». Андрей Смелянский (настоящие имя рэпера) оказался ярым любителем общаться кружками с подписчиками своего канала. И вот инсайт: кружочек — это буквально тарелка: так почему бы не сделать серию кружков-тарелок с транскрипцией того, что в них говорится, чтобы запечатлеть момент?
«Я понимаю, насколько хрупок момент особенно в современном интернете. Мы все из одной тусовки, поэтому найти взаимопонимание не составило труда. Я обрисовала свое видение не только самих тарелок, но и их показа, дистрибуции, и продвижения. Это было настолько емкое и продуманное мной предложение со всех сторон, что в ответ я получила только заветное "ок" по всем своим пунктам от менеджмента Андрея и села за работу», — рассказывает Яна.
На запуске фотограф предложила сделать девять кружков-тарелок и экспонировать их как в галерее — в тогда еще даже официально не открывшемся пространстве .solutions Глеба Костина. У команды был небольшой meet and greet, на котором Андрей пообщался с фанатами, подписал каждую тарелку и поддержал Яну как создателя. После выставки несколько тарелок она сделала доступными к покупке: «Я не позиционировала это как мерч, а именно как свой арт-проект при официальной поддержке артиста, поэтому и цена соответствующая. Тарелки продаются в том числе для того, чтобы частично вернуть стоимость создания проекта. Несколько тарелок мы подарили, например Славе Марлоу и Егору Криду».
Сейчас две последних тарелки представлены в пространстве «почему.место», а также на сайте y.object, их можно купить (каждая — по 12 500 руб).
Яна с тканью из «почему.место» на фотосессии в студии автопортрета UU (подарок себе на День рождения)
Ковер с оленями в честь нереализовавшегося проекта для пятилетия фонда «Помощь». «Этот олень — образ, который я планировала нанести на тарелку. С одной стороны, он понятен пенсионерам, а с другой — это такая Y2K dream aesthetic, которую раскусят и зумеры», — рассказывает Яна.
О книгах, кофе, булках и планах на будущее
В пространстве есть большая подборка книг из личной коллекции Яны, а так же подборка редких зарубежных изданий про моду от Константина Иваниди и его проекта heartcoverz: например, оригинал книги Comme des Garcons (M´EMOIRE DE LA MODE) 1998-го года или монография Юргена Келлера Donkey Man and Other Stories (у него кстати много фоторабот с тарелками, обратите внимание). Его подборку журналов и книг можно полистать за чашкой кофе и приобрести.
Меню крайне компактное: фильтр-кофе (на зерне от Maybe Tokyo), булка с маком, апельсиновый фреш. «В один из дней я была в голодном обмороке, бродила по улицам, и зашла в легендарную пирожковую на Московском. Попробовала их булку с маком и поняла — это оно!». Яна рассказывает, что устала от «скандинавских сложносочиненных сиропных булок» и решила удариться в минимализм с отсылкой к детству. «Теперь тетушки из "Пирожковой" выпекают для нас булки с маком, специально не посыпают их сахарной пудрой, а я перехожу через дорогу и забираю с собой иногда дважды в день».
Яна иронично говорит о том, что создала себе пространство для того, чтобы хорошо думать: «Я вижу, как и мои друзья раскрываются здесь, как им хорошо и комфортно. Например, у меня есть запись, как Слава Марлоу в паре с Сашей Sabu минут 40 импровизируют на фортепиано и гитаре, а талантливейший 3D дизайнер Саша Сволочь пришел и сразу расписал диалог для своей новой анимации. Театральный режиссер Арсений Бехтерев исполнил свои песни на моем Дне рождении, а прима Мариинского театра Мария Хорева зашла за тарелочками и очаровательно читала у окна, делая пометки ручкой. В общем, здесь правда происходит кино, это настоящая роскошь и абсолютно стоит всех сложностей и вложений».
«почему.место» — это частное и одновременно общественное пространство. «Здесь не будет огонечков и завлекаловок, я специально не включаю свет, если мне он не нужен. Те, кто уже открыл дверь однажды, становятся постоянными гостями и им не нужно ежедневное напоминание. Я рассчитываю, что здесь будет микс людей, которые живут на районе, и тех, кто знает меня и готов приезжать на отдельные активности. Это то место, где я смогу накрыть стол на завтрак, самостоятельно приготовить бешбармак, когда захочу и принять здесь гостей. А в остальное время работать, копить творческую энергию, показывать свои находки и делиться вдохновением или предоставлять островок спокойствия без фоновой музыки. Считайте, что это третье место», — откровенничает Яна.
