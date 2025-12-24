Почему фуди выбирают «шифоновую» пиццу с боровиками и рассольник с куриной печенью: ликбез по блюдам-блокбастерам в Петербурге

В 2025 году впервые в истории премии «Что где есть в Петербурге» мы ввели номинацию, где каждый участник — уже победитель: «Великое меню». И это ликбез! Редакция Собака.ru и главные фуди Петербурга рассказывают, как правильно пользоваться ресторанами-лауреатами VOX, «Шаляпин», Il Lago dei Cigni. Какие блюда остаются неизменными не один десяток лет, что больше нигде не встретить и чья кулинария украсит ваш стол дома?
В живописной тишине Лебяжьего пруда шеф-повар и гастрономический энциклопедист Дмитрий Трушкин уже 12 лет готовит нежнейших молочных козлят и телячью печень по-берлински с коньяком и яблоком — больше половины блюд в меню Il Lago носят статус долгожителей. И расходятся на цитаты: карпаччо из цветной капусты а-ля секунд родилось на Крестовском, но с тех пор его без устали цитируют файндайнинги двух столиц. Неудивительно: меню Трушкина — это haute couture. Продукты кутюрного качества Дмитрий обрабатывает только лучшими хендмейд-техниками: пасту лепят своими руками или с помощью бронзового пресса от Франческо Боттене. Заправляют деликатесами: камчатский краб или трюфель, роскошь юных лет. И даже пицца в Il Lago — кутюр: на экстратонкое (почти шифон!) и хрустящее тесто выкладывают боровики или артишоки. Северный флорентийский стиль этой пиццы чудо как хорош под здешние великие вина (барбареско или баролло, которым несколько десятков лет!).
В ресторан VOX Светланы Яковлевой и Натальи Цыпленко (гастрономическая точка сборки old money!) 20 лет не зарастает светская тропа: от Ирины Огановой до Алены Долецкой. Актерский клан Янковских приходит за пастой с филе белых рыб, бульоном с острым перцем чили и боттаргой. Прима-балерина Мария Абашова — за карпаччо из корневого сельдерея с руколой и пармезано. Актриса Лиза Боярская — за наполеоном из слоеных коржей и двух видов сливочного крема со свежими сезонными ягодами. 70% блюд в Vox остаются с первого дня, а по спэшл-дропам можно отслеживать смену сезона: осенью это изящная закуска из инжира, страчателлы и бальзамического крема, зимой у шеф-повара Андрея Скрябина у одного из первых появляется корюшка. Летом с тарелкой земляники или с очень красивой пиццей с цветками цукини, моцареллой и анчоусами выходим на террасу Vox: и вот он кинематографичный вид на одно из самых красивых зданий в Петербурге — Академию Штиглица!
Новое тысячелетие уважаемые предприниматели Леонид Ноткин и Иван Третьяков встретили открытием своего культового ресторана крепкой русской кухни «Шаляпин» — на пирожках из репинского филиала выросло несколько поколений петербуржцев (с 2000 года!). Тем временем городской «Шаляпин» (неподалеку от Смольного!) раздает гениальные котлеты (в меню их 12 видов: от щуки до рубленой мраморной говядины), знаменитый рассольник с куриной печенью и домашние соленья под стопку беленькой. Хлебосолье — барское, обхождение — аристократичное, а великое меню «Шаляпина» без сомнений благословил бы Гоголь (щи зеленые с перепелиным яйцом, щука фаршированная под овощным маринадом). А еще обожаем местную кулинарию. За шашлыками, закрутками (лечо и баклажанной икрой), заморозкой (пельменями с варениками), форшмаком и расстегаями ходим в лавку при ресторане или заказываем доставку — всегда высочайшее качество и щедрые «шаляпинские» порции.
Выбор фуди
Мария Грудина
Создательница курорта «Первая линия»
Селенитовая колонна в центре зала, неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении пианиста (я даже внесла этот фрагмент в свой «манифест женщины»!), вид на настоящее лебединое озеро. Il Lago словно создан для идеального свидания и историй с серьезным продолжением. Тут чувствуешь себя в аристократическом Петербурге, где соединяются природа и невероятно вкусная итальянская еда. Я беру фокаччу (мое гилти плеже!), цветную капусту с трюфелем и карпаччо из осьминога. Лайфхак: попросите убрать оттуда все прочие ингредиенты и даже заправку, чтобы почувствовать чистый вкус.
Юлия Матвиенко
Дизайнер и основательница JM Studio
Ресторан на все случаи жизни — VOX. Это классика, которая никогда не выйдет из моды. Здесь все совпало, как в сказочном пазле: идеальный сервис, возможность внезапно встретить любимых друзей, безупречная еда и исключительный вид с летней террасы на одно из самых красивых зданий в городе — Академию Штиглица. Всегда беру карпаччо из сельдерея с пармезаном, артишоки, лучшую печень на гриле, которую по настроению сочетаю либо с картофелем, либо с овощами. В сезон — безусловная пицца с цветками цукини.
Щучьи котлеты в «Шаляпине»
Юнона Незванкина
Дизайнер интерьера
В любой непонятной ситуации ресторан «Шаляпин» — лучший вариант. Но лично для меня это топ-место для похмельного настроения или завтраков. Здесь обожаю блинчики, роскошную жареную картошку с грибами и раздел, посвященный котлетам. Мои любимые — щучьи на фермерских сливках с жареным луком. Их подают с пюре из батата и сырным кремом. А шаляпинский борщ — это вообще песня. Наваристый, душистый, в него добавляют фасоль (я такой рецепт больше не встречала). К нему — ароматная чесночная пампушка! После — погулять по Таврическому.
