Молочные козлята, псковская спаржа и фиолетовые артишоки: великое меню ресторана Il Lago dei Cigni

Ликбез! Вот вам мэнуал, как правильно пользоваться рестораном Il Lago dei Cigni — лауреатом премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 в номинации «Великое меню».
В других частях ищите VOX и «Шаляпин».
Тальолини с трюфелем в голове сыра пармиджано реджано
В живописной тишине Лебяжьего пруда шеф-повар и гастрономический энциклопедист Дмитрий Трушкин уже 12 лет готовит нежнейших молочных козлят и телячью печень по-берлински с коньяком и яблоком — больше половины блюд в меню Il Lago носят статус долгожителей. И расходятся на цитаты: карпаччо из цветной капусты а-ля секунд родилось на Крестовском, но с тех пор его без устали цитируют файндайнинги двух столиц. Неудивительно: меню Трушкина — это haute couture. Продукты кутюрного качества Дмитрий обрабатывает только лучшими хендмейд-техниками: пасту лепят своими руками или с помощью бронзового пресса от Франческо Боттене. Заправляют деликатесами: камчатский краб или трюфель, роскошь юных лет. И даже пицца в Il Lago — кутюр: на экстратонкое (почти шифон!) и хрустящее тесто выкладывают боровики или артишоки. Северный флорентийский стиль этой пиццы чудо как хорош под здешние великие вина (барбареско или баролло, которым несколько десятков лет!).
Карпаччо из цветной капусты
Хит продаж
- Телячья печень по-берлински! Блюдо не имеет отношения к немецкой культуре: это именно итальянцы в Германии начали готовить этот субпродукт (поливая коньяком!) с яблоком, белым сладким луком.
- Карпаччо из цветной капусты а-ля секунд, то есть нарезанное перед самой подачей на трюфельном ноже.
Эксклюзивы Il Lago
- Молочные козлята, которые приходят на кухню целыми тушками не более 5 кг. Шеф Трушкин использует все части от носа до хвоста: из мяса крутит фарш и делает котлеты, а из костей — жу.
- Локальные сезонные продукты: белорыбица, ямальский олень, арктическая форель, псковская спаржа.
Лопатка молочного козленка
Блюда-долгожители (в меню с первого дня работы ресторана!)
- Свежие фиолетовые артишоки — первые в Петербурге (появились в 2013 году). Из них готовят карпаччо с пармезаном или жарят с чесноком и мятой.
- Вау-вау-вау-подача тальолини с трюфелем — в голове сыра пармиджано реджано. За время работы команда Il Lago сделала почти 80 тысяч порций, то есть примерно 950 километров домашней пасты.
Любимое блюдо шеф-повара Дмитрия Трушкина
Спагетти алио и олио — самое простое, но в то же время тонкое в приготовлении блюдо, по которому итальянцы тестируют качество кухни.
Любимое блюдо Галины Белоусовой, генерального директора Bronka Restaurant Group
Спагетти с тигровыми креветками и спаржей.
Выбор фуди (жюри премии «Что где есть в Петербурге» — 2025)
Мария Евневич
Совладелица сети «Максидом» и преподаватель СПБГУ
С детства люблю макароны с сыром. А вот чтобы макароны с сыром «в квадрате» — это Il Lago и паста в сырной голове. Кажется, они первые в Петербурге начали ее делать: сейчас такое блюдо есть и в других ресторанах, но здесь по-прежнему лучшее. Начать имеет смысл с салата из томатов с ялтинским луком. По цене как крыло самолета (для помидоров с луком), но оно того стоит! И особенно здесь хорошо летом на террасе второго этажа с панорамным видом на пруд с черными и белыми лебедями.
Мария Грудина
Создательница курорта «Первая линия»
Селенитовая колонна в центре зала, неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении пианиста (я даже внесла этот фрагмент в свой «манифест женщины»!), вид на настоящее лебединое озеро. Il Lago словно создан для идеального свидания и историй с серьезным продолжением. Тут чувствуешь себя в аристократическом Петербурге, где соединяются природа и невероятно вкусная итальянская еда. Я беру фокаччу (мое гилти плеже!), цветную капусту с трюфелем и карпаччо из осьминога. Лайфхак: попросите убрать оттуда все прочие ингредиенты и даже заправку, чтобы почувствовать чистый вкус.
Комментарии (0)