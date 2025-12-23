Наполеон для актрисы Лизы Боярской и карпаччо из сельдерея для балерины Марии Абашовой: что есть в самом светском ресторане VOX

В ресторан VOX Светланы Яковлевой и Натальи Цыпленко (гастрономическая точка сборки old money!) 20 лет не зарастает светская тропа: от Ирины Огановой до Алены Долецкой. Актерский клан Янковских приходит за пастой с филе белых рыб, бульоном с острым перцем чили и боттаргой. Прима-балерина Мария Абашова — за карпаччо из корневого сельдерея с руколой и пармезано. Актриса Лиза Боярская — за наполеоном из слоеных коржей и двух видов сливочного крема со свежими сезонными ягодами. 70% блюд в Vox остаются с первого дня, а по спэшл-дропам можно отслеживать смену сезона: осенью это изящная закуска из инжира, страчателлы и бальзамического крема, зимой у шеф-повара Андрея Скрябина у одного из первых появляется корюшка. Летом с тарелкой земляники или с очень красивой пиццей с цветками цукини, моцареллой и анчоусами выходим на террасу Vox: и вот он кинематографичный вид на одно из самых красивых зданий в Петербурге — Академию Штиглица!