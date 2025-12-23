Наполеон для актрисы Лизы Боярской и карпаччо из сельдерея для балерины Марии Абашовой: что есть в самом светском ресторане VOX

Гастрономический ликбез! Вот вам мэнуал, как правильно пользоваться рестораном VOX — лауреатом премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 в номинации «Великое меню».
В других частях — «Шаляпин» и Il Lago dei Cigni.
Важная примета лета в Петербурге — пицца с цукини из VOX
В ресторан VOX Светланы Яковлевой и Натальи Цыпленко (гастрономическая точка сборки old money!) 20 лет не зарастает светская тропа: от Ирины Огановой до Алены Долецкой. Актерский клан Янковских приходит за пастой с филе белых рыб, бульоном с острым перцем чили и боттаргой. Прима-балерина Мария Абашова — за карпаччо из корневого сельдерея с руколой и пармезано. Актриса Лиза Боярская — за наполеоном из слоеных коржей и двух видов сливочного крема со свежими сезонными ягодами. 70% блюд в Vox остаются с первого дня, а по спэшл-дропам можно отслеживать смену сезона: осенью это изящная закуска из инжира, страчателлы и бальзамического крема, зимой у шеф-повара Андрея Скрябина у одного из первых появляется корюшка. Летом с тарелкой земляники или с очень красивой пиццей с цветками цукини, моцареллой и анчоусами выходим на террасу Vox: и вот он кинематографичный вид на одно из самых красивых зданий в Петербурге — Академию Штиглица!
Наполеон — абсолютный бестселлер
Хит продаж
- Наполеон из слоеных коржей и двух видов сливочного крема со свежими сезонными ягодами. Продают 10237 порций в год.
Суперзвезда соцсетей
- Тонкая десертная хрустящая пицца на итальянской муке с маринованными в меду лимонами, мятой и сахарной пудрой.
Любимое блюдо создательниц VOX Натальи Цыпленко и Светланы Яковлевой
- Паста с филе белых рыб — казаречче (лучшая фабричная паста из Граньяно!) с филе сибаса и дорадо, петрушкой, чесноком, перцем чили и боттаргой.
Знаменитую печень в VOX готовят на гриле или по-домашнему — на сковородке с топленым маслом
Блюда-долгожители (в меню с первого дня работы ресторана!)
- Карпаччо из сельдерея, заправленного оливковым и маслом с трюфелем, подают с руколой и слайсами пармезана. Сбрызнуть лимоном — вуаля!
- Итальянская классика — суп минестроне, в котором встречаются цукини, тыква, фасоль, брокколи и цветная капуста, обжаренные с тимьяном, а еще главный italiano vero дуэт — томаты и оливковое масло.
- Ризотто с лангустинами, приготовленными методом фламбе (с коньяком!). В основе — рис сорта карнароли, пармезан, лукшалот и спаржа.
Выбор фуди (жюри премии «Что где есть в Петербурге» — 2025)
Анна Баринова
Создательница галереи Anna Nova
Я дружу с основательницами VOX Натальей Цыпленко и Светланой Яковлевой, у нас особая связь. То, как они выстроили концепцию, то, как они верны качеству, вызывает восторг. Уже много лет здесь я провожу встречи или просто захожу спокойно провести время. Я точно знаю, что в VOX мне всегда будет одинаково вкусно, всегда в окружении приятной публики. Это классика вне времени и пример для новых участников рынка.
Юлия Матвиенко
Дизайнер и основательница JM Studio
Ресторан на все случаи жизни — VOX. Это классика, которая никогда не выйдет из моды. Здесь все совпало, как в сказочном пазле: идеальный сервис, возможность внезапно встретить любимых друзей, безупречная еда и исключительный вид с летней террасы на одно из самых красивых зданий в городе — Академию Штиглица. Всегда беру карпаччо из сельдерея с пармезаном, артишоки, лучшую печень на гриле, которую по настроению сочетаю либо с картофелем, либо с овощами. В сезон — безусловная пицца с цветками цукини.
Комментарии (0)