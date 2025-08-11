Знакомьтесь, кондитер Маргарита Арзамазова — добавляет икру палтуса к мороженому и печет традиционный греческий пирог портокалопиту

Маргарита Арзамазова:

«Когда я устраивалась шеф-кондитером в Veter на «Летучем Голландце», даже не задумывалась, что есть своя специфика работы на корабле. Да, на кухне, бывает, буквально штормит и земля уходит из-под ног! Но в остальном — всё супер, чувствуется командная сплоченность. Если шеф-повар Михаил Бобылев филигранно работает с локальными продуктами и интерпретирует классику, то моя суперсила — в нахождении идеального вкусового баланса. А еще я люблю придумывать рецепты с сезонными фруктами и овощами. Набираю полный шопер всего самого свежего — обожаю рынки, особенно Сенной: несу продукты на корабельную кухню и начинаю что-то из них придумывать. Считаю важнейшей задачей довести текстуру до идеала: если сливочная паста, то нежно-кремовая; мороженое — не дубовое со льдом, а эластичное; мильфей — с классным хрустом.

Пока для «Ветра» я успела сделать только десертную карту для греческой поп-ап-террасы. Снова моя любимая Эллада! Мороженое на греческом йогурте я подаю в апельсине на льду с апельсиновым же мармеладом и изумрудной фисташкой. В тесто для традиционного пирога портокалопиты идет розмарин и оливковое масло с острова Крит: обильно поливаю его апельсиновым сиропом для максимальной сочности, а подаю с кумкватом и легким йогуртовым кремом».