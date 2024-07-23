Татьяна Полякова, Эдуард Мурадян и Рома Киселев — о чебуреках, которые не забыть, и аутентичных ресторанах Петербурга

Любимый загородный, он же обязательный мемориальный адрес! «Пенаты» (Приморское ш., 411).

Сад и круглый стол Репина — мой референс идеального быта. Жаль, что наш с Марией Грудиной план чаепитий у Репина пока не осуществлен. Но зато есть наши эксклюзивные этикет-бранчи на газоне ее «Первой Линии» — курорте здоровья на берегу Финского залива (Приморское шоссе, 502 A).

Как ни странно, свой новый любимый адрес я отношу также к загородным. Бистро Crevette (Кожевенная линия, 30) с самой красивой террасой с видом на долгие закаты на породистом Васильевском. Так почему же он загородный? Стоит просто развернуть с разрешения Алены Мельниковой стул спиной к городскому шуму — и вы за городом.