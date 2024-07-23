Татьяна Полякова, Эдуард Мурадян и Рома Киселев — о чебуреках, которые не забыть, и аутентичных ресторанах Петербурга

Леди-пацанка и гуру этикета Татьяна Полякова, ресторатор Эдуард Мурадян и шеф-повар Роман Киселев рассказывают о лучшем капустном пироге, самой красивой террасе и аутентичной китайской кухне.
Гуру этикета Татьяна Полякова
- Любимое место для завтрака? «Гранд Отель Мойка 22» (наб. реки Мойки, 22)
Люблю слово «бельэтаж». Не люблю понятие «господский этаж». Люблю Piano Nobile. Так сложилось, что «Гранд Отель Мойка 22» стал моим петербургским адресом. Я живу на нобиле, а завтракаю всегда в бельэтаже. По негласным правилам театрального этикета светская публика всегда оставалась в бельэтаже, на балконах и выше. Правила полезно знать. И я их стараюсь не нарушать. Если о любимом блюде, то я планирую свои приезды в Петербург в дни, когда на завтрак здесь подают именно капустный пирог. Сервируют под полотном и с мельхиором. А это уже лучше чем театр. Это жизнь!
Самая красивая терраса с видом на долгие закаты в Crevette
- Любимый загородный, он же обязательный мемориальный адрес! «Пенаты» (Приморское ш., 411).
Сад и круглый стол Репина — мой референс идеального быта. Жаль, что наш с Марией Грудиной план чаепитий у Репина пока не осуществлен. Но зато есть наши эксклюзивные этикет-бранчи на газоне ее «Первой Линии» — курорте здоровья на берегу Финского залива (Приморское шоссе, 502 A).
Как ни странно, свой новый любимый адрес я отношу также к загородным. Бистро Crevette (Кожевенная линия, 30) с самой красивой террасой с видом на долгие закаты на породистом Васильевском. Так почему же он загородный? Стоит просто развернуть с разрешения Алены Мельниковой стул спиной к городскому шуму — и вы за городом.
- Где красиво поужинать? Ресторан ЕМ (наб. реки Мойки, 84)
Моя эстетика небольшой гостиной без случайных гостей и без случайностей. Родные рамы, вид на воду, свечи. В ЕМ я всегда иду пешком. По Большой Морской, улице особняков и дворцов. И аперитив я свой пью, ставя бокалы на колонну набережной. В Петербурге я всегда в настроении. В настроении вкуса ЕМ. В прямом и переносном смыслах.
Шеф-повар Рома Киселев (Nothing Fancy, Rene, Solids)
В Beefzavod готовят холодец из насыщенного бульона с бычьими хвостами, говяжьей голенью, пряным чесноком, вялеными томатами и запеченной морковью. А на отдельной тарелке — идеальная пара — горчица и сливочный хрен.
- Любимый ресторан для красивого ужина? BeefZavod (Аптекарский пр., 2)
Очень люблю за продукт и стабильное качество, за стейки, салат с цукини и заправкой из авокадо и холодец, а также — колбасы: салями, брезаола — то, что ребята делают сами.
- Любимый загородный спот? Muze Garden (Приморское шоссе, 471)
Мне нравится там бранчевать с друзьями или семьей, а после обязательно прогуляться вдоль Финского залива. Там довольно вкусная кухня, но больше мне нравится именно сама атмосфера загородного клуба.
- Гастрономическое гилти плеже! «У Ларисы» (Кронверкская ул., 7)
Во всех «Ларисочных» Петербурга просто магические чебуреки — для меня этот стритфуд на особый случай.
Ресторатор Эдуард Мурадян («ЕМ» и «БарВитя»)
Самые аутентичные рестораны Петербурга?
- «Сычуань» — за китайской кухней (ул. Нахимова, 20)
кафе «У Гагика» — за шашлыками (Лермонтовский просп., 7А)
Oh! Mumbai — за индийской кухней (пер. Гривцова, 2).
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