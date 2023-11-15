Маршрут шеф-повара Алексея Алексеева: карельские леса, драники на заправке и секреты загородной кухни

Мой идеальный выходной с семьей почти всегда проходит за городом. Поход за грибами или поездка к друзьям в гости – мы обязательно едем в любимую Карелию, она прекрасна в любое время года.

Завтракаем всегда в «Цех85»: удобно заскочить по дороге, быстро и вкусно. Почти всегда заказываем сырники со сметаной, кофе, эклеры для детей, и, конечно, круассаны в дорогу.

До Ладожского озера ехать 1,5-2 часа: скандинавская природа, сосны и живописные виды впечатляют каждый раз. За это время успеваем пообщаться, послушать аудиокниги (последний раз слушали «Краткую историю человечества» Юваль Ной Харари). Наша цель – поселок Плодовое на озере Отрадное, здесь мы обычно останавливаемся у друзей в большом доме или на базе отдыха «Рыбачий берег» – отличное место, всегда ее рекомендую.

Иногда оттуда едем до Лахденпохьи, маленького города на берегу Ладоги, рядом с ним стоит гора Старик, с которой открывается вид на Ладожские шхеры. К тому же, эта территория окружена заповедником. Есть симпатичный Музей «Город Ангелов" – экспозиция деревянных скульптур в виде ангелов в старой лютеранской кирхе Яккима.