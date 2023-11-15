Маршрут шеф-повара Алексея Алексеева: карельские леса, драники на заправке и секреты загородной кухни

Алексей Алексеев, герой нашего ноябрьского номера и один из победителей в номинации «Лучший шеф-повар» премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023, шеф-повар и владелец ресторана Futurist на Барочной, делится своим любимым планом для выходных с семьей. Перезагрузка включает: поездку на природу, прогулки по лесам Карелии и простую еду на мангале!
Мой идеальный выходной с семьей почти всегда проходит за городом. Поход за грибами или поездка к друзьям в гости – мы обязательно едем в любимую Карелию, она прекрасна в любое время года.
Завтракаем всегда в «Цех85»: удобно заскочить по дороге, быстро и вкусно. Почти всегда заказываем сырники со сметаной, кофе, эклеры для детей, и, конечно, круассаны в дорогу.
До Ладожского озера ехать 1,5-2 часа: скандинавская природа, сосны и живописные виды впечатляют каждый раз. За это время успеваем пообщаться, послушать аудиокниги (последний раз слушали «Краткую историю человечества» Юваль Ной Харари). Наша цель – поселок Плодовое на озере Отрадное, здесь мы обычно останавливаемся у друзей в большом доме или на базе отдыха «Рыбачий берег» – отличное место, всегда ее рекомендую.
Иногда оттуда едем до Лахденпохьи, маленького города на берегу Ладоги, рядом с ним стоит гора Старик, с которой открывается вид на Ладожские шхеры. К тому же, эта территория окружена заповедником. Есть симпатичный Музей «Город Ангелов" – экспозиция деревянных скульптур в виде ангелов в старой лютеранской кирхе Яккима.
Музей "Город Ангелов"
Ледяное озеро и мясная лавка
2-3 часа гуляем в лесу, подышать чистейшим воздухом и отключиться от города – идеально. После прогулки устраиваем пикник почти в любую погоду. В меню – свежие овощи, лепешки с сыром на мангале и мясо. После пикника можно и искупаться в ледяном Ладожском озере (для тех, кто посмелее).
Готовлю, конечно же, я: каре ягненка, шашлык, салат из запеченных на гриле овощей. За свежим мясом почти всегда заезжаем в мясную лавку «Мясной №1» на выезде из Петербурга (их несколько в городе). Секрет моего маринада: много розмарина и тимьяна, плюс немного зиры.
Простой рецепт лепешек для пикника
В сыр сулугуни, предварительно натертый на крупной терке, добавляем много зелени, тертого чеснока и дробленого черного перца, сворачиваем это конвертом в бездрожжевой тонкий лаваш и поджариваем на углях на решетке. Сыр и лаваш, кстати, беру всегда на Долгоозерном рынке.
Драники на заправке и зоопарк
Еще в Карелии есть несколько небольших контактных зоопарков и даже самый большой на северо-западе – Карельский Зоопарк (30 га!).
На завтрак отправляемся в кафе у причала на остров Коневец. Ищите заправку «Роснефть» и рядом с ней небольшой домик, это и есть кафе. Берите драники, жареную картошку с грибами и пирожки с рыбой. Кстати, остров – очень интересное место: там находится мужской монастырь, поэтому здесь бывают туристы и паломники. Для них работает домашнее кафе неподалеку, где тоже готовят вкусные пирожки – берем в дорогу домой!
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