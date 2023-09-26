Знакомьтесь, лучшие новые рестораторы Петербурга

Их проекты провозглашают самыми красивыми в стране, примы у них отмечают свадьбы, широко гуляют афтепати ПМЭФ: представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в категории «Прорыв года среди новых рестораторов». Проголосовать за дорогих и любимых можно здесь.
Анри Бер (Solids Billiard & Bar, Nothing Fancy)
Ресторатор нового поколения в велнес-бистро Nothing Fancy соединил ЗОЖ, хайтек и фудтех, его бильярдную Solids мегаинфлюенсеры из «Антиглянца» провозгласили самой красивой в стране, в индийском корнере The Indian Club в фудхолле Vokzal 1853 у него аншлаги: да, команды во всех проектах разные, но Бер в них такой один.
Сергей Глазунов и Клим Жуков (René, Aster)
Дебютировали Клим и Сергей на «Новой Голландии» и как часть команды — с бистро Ronny, «Дзамико» и бургерной «108». С острова в сольном плавании они вышли в стратосферу: в их кафе Aster (теперь их два, в Коломне и на Маяковского) в очереди стоят бизнесмены и инфлюенсеры, а ресторан René в Доме книги — туристический маст-визит.
Илья Вуль (Chang Cafe, Kuta Bakery)
«Открыл 6 кафе за 2 года, начав без опыта и денег»: так представляет себя Илья в соцсетях. Эти кафе, Chang, стали у петербуржцев любимым азиатским нормкором, а слоган «Пожалуй, лучший том ям в городе» — почти мемом. Теперь Вуль придумал пекарню Kuta Bakery с круассанами-кубами, где бранчи уже дает Антонио Фреза.
Елена Ковтун и Павел Калинский («Слой»)
Булками молодых стартаперов с доставкой «Самокатом» мы заедали стресс еще во времена самоизоляции. С тех пор свою выпечку они превратили в федеральный бренд, поставляя ее в «Азбуку вкуса» и Ozon Express, в Петербурге построили сеть пекарен «Слой» и уехали в тур по русским селам снимать фильм о школьной булке.
Алена Мельникова и Олег Перфилов (Crevette)
Гастропродюсер и шеф-повар своим рестораном Crevette раскачали квартал «Брусницын», открыв его для светских Петербурга и Москвы: на биск Перфилова приезжают братья Верники и Яна Чурикова, продюсер «Звезд в Африке» снимает о «Креветке» кино, примы у них отмечают свадьбы, широко гуляют афтепати ПМЭФ и громких премьер.
Леонид Самерханов, Карина Карелина и Игорь Михайлюк («Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит»)
Петербург богат на рюмочные, но Леонид, Карина и Игорь смогли сделать свои узнаваемым (и любимым!) брендом. Интерьеры с референсами к Рязанову и Гайдаю (делала флорист-патриарх Нина Сидорина), душевное меню в духе «пирожок и шашлычок» и, конечно, тотальное айнанэ: где еще Игорь Корнелюк споет на стуле?
Борис Тимчук (La Prosciutteria)
Когда культуролог-китаист только открыл лавку-бар «Прошуттерия» с итальянскими деликатесами за разумные деньги, это был hidden gem для знатоков. Но слава разлетелась, следом появились ресторан La Moderna Prosciutteria, коллаборации — в том числе с Paradiso на «Новой Голландии», затем и спин-офф: крутое китайское бистро «Мамахуху».
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
Комментарии (0)