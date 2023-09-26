Знакомьтесь, лучшие новые рестораторы Петербурга

Сергей Глазунов и Клим Жуков (René, Aster)

Дебютировали Клим и Сергей на «Новой Голландии» и как часть команды — с бистро Ronny, «Дзамико» и бургерной «108». С острова в сольном плавании они вышли в стратосферу: в их кафе Aster (теперь их два, в Коломне и на Маяковского) в очереди стоят бизнесмены и инфлюенсеры, а ресторан René в Доме книги — туристический маст-визит.