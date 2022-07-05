Как миллиардер Альберт Суфияров сделал состояние на сыре, создав один из крупнейших в стране бизнесов по переработке молока

Как оставить правильный след в истории

Миссия менять к лучшему жизнь людей меня здорово вдохновляет. И помогает в трудные времена. Если ты создаешь то, что человеку реально необходимо, это всегда в цене — особенно когда всех колбасит и приоритеты переоцениваются. Биткоин, NFT не каждый день нужны — в отличие от еды. Наша компания ведет историю с 1994 года: кризисы 1998, 2008, 2014 годов — мы видели их все. Когда мир вокруг разваливается, я говорю сотрудникам, что люди хотят есть всегда, это первая необходимость, и мы в ответе за то, чтобы их накормить. Поэтому если мы не шарахаемся, а терпеливо выполняем свою работу, наши клиенты это оценят, будь доллар по 6 рублей или по 160. «Делай что должен и будь что будет» — вот рецепт выживания. У нас сейчас идет реконструкция завода в Курской области: мы ни на день ее не задерживаем, хотя из-за курса валют она стала в разы дороже.

В жизни важно, что называется, leave a sign. Наследие, конечно, в детях. Но если говорить про бизнес, то для меня это не только «Нева Милк». Я инвестор (с первого дня!) компании Top Mission: она разработала приложение для мерчандайзинга силами крауд-систем. Предположим, вам нужно проконтролировать, как выложен ваш товар в магазине в городе N. Чтобы не тратиться на командировки, вы можете дать задание людям, которые живут рядом. Они пойдут за покупками и заодно сделают вам отчет. В заказчиках Top Mission уже компании FMCG, рекламные агентства, ждем сетевой ретейл — скажем, когда «Магнит» захочет проверить свои точки.

Раз уж вспомнили «Магнит»: знаете, а я ведь мог бы сейчас быть крупным ретейлером. Что встало на пути? Грузовик с сыром. Расскажу коротко! В 1989 году я закончил Ленинградское военное училище связи им. Ленсовета, остался там преподавать, но грянули 1990-е и пришлось заняться коммерцией. Сначала торговлей оргтехникой, потом с партнером Александром Никитиным, тоже выпускником училища, открывали магазинчики продуктов. Сначала их было 3, потом 7: уже небольшая сеть. И тут наш поставщик сыра из Иваново заявляет, что в Петербурге бизнесмены непорядочные. Оказалось, он привез полный грузовик продукции, а клиент сорвался. Я по «Желтым страницам» нашел другого покупателя, и выручка от этого грузовика настолько впечатлила, что мы продали всё и занялись сыром, о чем я ни секунды не жалею. Пошли запросы на гауду и маасдам, которых в Петербурге тогда не было, и мы сначала переключились на импорт, а потом обзавелись и собственным производством. Сейчас их три: в Петербурге, в молочной столице Вологде и в городе Рыльск Курской области.