Почему сыр так странно пахнет и какую плесень считать благородной? Объясняет владелец сырной лавки

Вкус и букет сыра

Так же как вино, кофе или пиво, сыр оценивают не только по вкусу, но и по запаху и аромату (букету). Для этого он не должен быть ни слишком теплым, ни слишком холодным — словом, комнатной температуры.

Какие запахи улавливает нос?

У каждого человека свой опыт восприятия запахов. Таким образом, оценка букета одного и того же сыра может отличаться от одного гурмана к другому. В мире сыров существует как минимум сотня запахов (и это неисчерпывающий список), которые можно разделить на восемь основных семейств.

Почему же некоторые сыры такие пахучие?

Как мы уже знаем, на корке сыров присутствует множество микроорганизмов (дрожжи, бактерии, плесень). Между ними идет борьба за выживание. Время от времени бактерии (такие как Brevibacterium linens) вырабатывают метантиол — соединение серы, обладающее летучестью и сильным запахом. Именно из-за него некоторые сыры так резко пахнут.