Сооснователь El Copitas Bar Игорь Зернов — о том, как выжить российским барам в новой реальности

Перспективы создания своего алкобренда

У нас есть свой собственный бренд водки, также планируем и разрабатываем ещё несколько алкогольных напитков. Я думаю, что спрос будет расти, потому что для стабильности нужен алкоголь хорошего качества. Многие зарубежные бренды могут либо уйти, либо быть по очень высокой цене и стать недоступными. Понадобятся продукты из России и СНГ. К счастью, этот рынок у нас в зачаточной стадии. Мы объехали огромное количество заводов по всей России и узнали, что многие категории у нас даже отсутствуют. Поэтому сначала нам нужно научиться делать этот алкоголь, а потом продавать его. Конечно же это будет время проб и ошибок.

На своем опыте могу сказать, что мало какой завод в России может сделать свой джин, амаро или бренди. Их можно просто по пальцам пересчитать. А для многого алкоголя у нас просто нет сырья. Поэтому считаю, что ближайшие 2-3 года будут временем, когда нам придется освоить производство всего с нуля.

Я очень хорошо помню 2008 год, когда я еще работал в баре, это был переломный момент для клубов. То есть, если до этого были крупные клубные проекты с огромнейшими нефтяными и водочными бюджетами, то в тот год полностью перевернулось отношение к роскоши и дорогим ингредиентам. Это была отправная точка для появления более демократических мест, где меньше «люксовости и показушности». Например, на смену московскому «Дягилеву» пришла «Солянка», а в Питере на смену «Арене» пришли «2213» и «Дом Быта». Это было не сразу, но мы заменили дорогие напитки на не менее классные аналоги в рамках процесса депремиализации, когда доллар стал стоить в 2 раза дороже, а потом еще случился бум крафтового пива (есть ощущение, что это тоже было не от хорошей жизни).