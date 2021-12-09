Probka Family отмечает 20 лет! Арам Мнацаканов и Артем Дзюба — о любимых ресторанах, футболе и самом вкусном блюде, которое не нужно готовить

Партия азартных

Арам Мнацаканов: На правах хозяина и тамады хочу рассказать, почему мы собрались именно с Артемом. «Пробка» уже 20 лет кормит людей, и самые родные из них, конечно, питерцы. Делать что-то для Петербурга, дарить его жителям радость — счастье. Артем, забивая за «Зенит», тоже делает питерцев счастливыми. А остальных всех — несчастными. (Все смеются.)

Ксения Гощицкая: Последнее — очень петербургское качество.

Артем Дзюба: Вжился! Прижился!

Арам: Мы с Артемом стараемся, чтобы, когда говорили о России и о Петербурге в частности, у людей появлялась счастливая улыбка. Кроме того, задача была найти человека с самоиронией. Я очень самоироничный человек, и Артем — единственный, кто меня в этом переплюнул: он смеется над собой совершенно искренне. Признавать свои ошибки, быть настоящими, говорить от сердца — это про Артема, про меня, про «Пробку». Поэтому мы и собрались вместе — поболтать о том, что любим, как живем.

Ксения: Арам Михайлович, да вы лучший интервьюер на свете!

Арам: Для начала хочу спросить: многие известные люди в какой-то момент мечтают открыть свой бар или ресторанчик, у тебя такие мысли закрадывались?

Артем: Если честно — да, мне часто предлагают. Но все истории, которые я слышал от футболистов об их ресторанах, заканчивались плачевно. Нужна огромная команда, ты лично должен за всем следить, иначе будет крах.

Арам: С другой стороны, ты же принимаешь дома гостей: считай, твой собственный ресторан уже существует.

Артем: Такое бывает, но там за все отвечает супруга. Я очень привередлив в еде, найти что-то и полюбить мне сложно. Это раньше я ел в McDonald's, а когда я попробовал бургер в «Пробке» — это был взрыв! Все остальное для меня просто исчезло. Каждый обязан прийти и его попробовать! Футболистов, знакомых — я всех везу, чтобы все убедились в этом лично.

Арам: Погоди. Понимаю, что у вас Кристина отвечает за прием гостей, но дам тебе совет старшего друга. Давай ты один раз приготовишь ужин для жены: я научу, как сделать так, чтобы она сошла с ума.

Артем: Согласен, давай! Хоть в этом плане я и рукожоп, но хочу попробовать.

Арам: Какой бы ты ни был рукожоп, у меня есть лайфхаки. Нарежь хорошую парму, возьми хорошей черной икры. Заворачиваешь ее в парму — это даже готовить не надо — и все, залог успеха совершенно полный! А если еще налить вина!.. Понимаю, что мы не говорим об алкоголе, хотя уверен — спортсмены тоже иногда пьют хорошее вино. Его даже подводникам дают!