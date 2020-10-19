«Из заброшенных территорий в историческом центре можно и нужно создавать новые точки притяжения для петербуржцев и гостей города. Радует, что в Петербурге инвесторы все чаще обращают внимание на такие объекты и готовы вкладывать средства не во что-то сверхприбыльное, а в возрождение исторических мест в новом формате. Реновация оранжерей Таврического сада должна стать примером создания нового культурно-досугового пространства. Там будут проводиться выставки, концерты, организовываться театральные представления, кинопоказы», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В феврале Комитет по инвестициям Петербурга подвел итоги сбора заявок на участие в конкурсе реконструкции заброшенных оранжерей Таврического сада. Единственным претендентом стал Фонд социальных инвестиций «Газпрома». Новое пространство на месте заброшенных оранжерей Таврического сада обзаведется тремя оранжереями площадью не менее 1 тысячи квадратных метров, выставочными залами и концертными помещениями. Не менее 60% площади должно быть занято под оранжереи и помещения для досуга.

Концессионное соглашение планируется заключить на 49 лет. Объект должен быть введен в строй не позднее 1 июля 2025 года.

Напомним, о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей Таврического сада стало известно в марте 2019 года. В апреле проект представила Ginza Project. Согласно плану, на участке площадью почти 27 тысяч квадратных метров должен был появиться зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин. Реконструкция будет проводиться в форме государственного-частного партнерства — Смольный заключит с инвестором концессионный договор, по которому тот получит от города земельный участок, создаст общественное пространство, а по истечении договора передаст его в собственность Петербурга.