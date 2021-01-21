Шеф-повара, бартендеры и сомелье Петербурга, на которых стоит подписаться в Инстаграм прямо сейчас

Кто бодрее всех расскажет о терруаре, самых фотогеничных десертах, зеленом гимлете и правильном методе варки яйца пашот? Редакция «Собака.ru» выбрала 8 инстаграм-аккаунтов, за которыми нужно следить!
Алексей Ермаков
Заведующий кухнями El Copitas Bar, Paloma Cantina и La Perla в своем инстаграм-аккаунте всегда дает «актуалочку»: то как приготовить домашний майонез и идеальный оливье с крабом прямо под Новый год, то подробности по достижению идеального гуакамоле и тортильи. Симпатичные картинки прилагаются!
Ирина Лылова
Практикующий шеф (кондитер Cococo Bistro, Cococouture, BIO MY BIO, преподаватель курса «Как по маслу» ) делится фактами про коноплю и национальные греческие десерты, рецептами идеального Наполеона или печенья «Метеорит» прямиком из детства.
Анна Красовская
Самый востребованный кондитер России постит в своем инстаграме картинки-вдохновения. То, как Аня складывает книги про Chanel и Vogue в торт с кремом из темного шоколада и вишневым конфи или ее Слон Куини — современное кондитерское искусство.
Илья Бурнасов
Илья теперь солирует: совсем скоро откроется его проект Pizza Point на улице Маяковского. А пока мы издалека наблюдаем за его творчеством в инстаграме и записываем рецепты драников с яйцом пашот, ленинградской шавермы, блинов из зеленой гречи и борща на утином бульоне.
Лионел Рабеаривелу
Смешивает со страстью в баре Imbibe — так сказано в его описании профиля. Подробно расскажет, как использовать вакууматор, что такое тепаче и продемонстрирует отличный визуальный вкус: то аллюзиями на Магритта, то заманчивыми коллажами.
Макс Бабич
Лучший пекарь 2020 года по версии премии «Что где есть в Петербурге» ненавязчиво повествует о том, как правильно месить тесто, в ТикТок-стиле делится рецептом пышной булочки Шу. Бонусом — ну очень нужные пословицы и поговорки о хлебе, а в сторис — внутренняя жизнь ФУТУРА бистро.
Евгений Шамов
Вино для Евгения — вся его жизнь, ранее в ней было место для BeefZavod, школы SVCH и проекта «Шеф-сомелье». Сейчас же стоит скринить его сторис с бесконечными этикетками: яркий медовый, тонкий айвовый или округлый овощной — сможете определиться, какого винного вкуса хочется именно этим вечером.
Project 101
Инстаграм-проект Виталия Северинова (Bilbao) и Дениса Саяпина (Imbibe) о том, как конструировать коктейли в кризисных условиях. В аккаунте Project 101 вы найдете рецепты смешанных напитков себестоимостью до 101 рубля. В арсенале Lacto Martini, Sazerac, зеленый гимлет и сложносочиненный пунш.
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