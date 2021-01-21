Шеф-повара, бартендеры и сомелье Петербурга, на которых стоит подписаться в Инстаграм прямо сейчас

Макс Бабич

Лучший пекарь 2020 года по версии премии «Что где есть в Петербурге» ненавязчиво повествует о том, как правильно месить тесто, в ТикТок-стиле делится рецептом пышной булочки Шу. Бонусом — ну очень нужные пословицы и поговорки о хлебе, а в сторис — внутренняя жизнь ФУТУРА бистро.