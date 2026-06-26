Джазовый концерт в саду, ресторан для собак и блинный торт с земляникой: главные гастрономические события недели

«Чабрец»

В ресторанах восточной кухни «Чабрец» собрали все, что мы любим этим летом: дофаминовые террасы, завтраки на свежем воздухе, сезонные спешелы и танцы! Выбираем настроение: крытая всесезонная терраса на Аптекарской набережной (открыта с 8 утра!) с вау закатами и видом на Неву, летник на крыше двухэтажного ресторана на Тихорецком, медитативный вид на Мега Парк, зеленый оазис посреди шумного Московского или загородный релакс в Репино и Петергофе. Важно! Все террасы с обогревом, так что забываем про прогноз погоды. Отдаем должное сезону и заказываем шашлыки в фирменных маринадах от бренд-шефа Анатолия Цай: из свиной шеи, мраморной говядины, дагестанского ягненка, тунца или лосося. Для больших компаний есть внушительные мангал-сеты с эффектной шоу-подачей. По пятницам и субботам с 20:00 во всех ресторанах танцуем под живую музыку и DJ-сеты.

пр-т Московский, 161; пр. Большевиков, 9к1; пр. Ленинский, 93; пр. Тихорецкий, 43 и другие адреса сморите на сайте