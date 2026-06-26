Джазовый концерт в саду, ресторан для собак и блинный торт с земляникой: главные гастрономические события недели

Открытие «Грибыча», гастроли Антона Севидова и латиноамериканская вечеринка с грилем — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Адище города»
Все сказанное в «Адище» остается в «Адище»! В эту пятницу в приют богемы и буржуазии приезжает с выступлением Антон Севидов — музыкант, композитор, продюсер, голос и сердце Tesla Boy. Главное — нарядиться как в последний раз и знать пароль, который проведет вас через кухню «Ларисочной» прямо в самый модный спикизи-бар Петербурга. Стартуют в 22:00, Антон за пультом с 00:00! Настроение ночи поддержат Beautcherja и SKLV — это значит одно: будьте готовы танцевать до утра.
ул. Маяковского, 39
Saro
Поздравляем с первой пятилеткой команду эстетского ресторана с видом на Лазаревский мост. По традиции в честь праздника будут готовить трюфельный бургер и плато морепродуктов, открывать магнумы шампанского, а также архивные вина из коллекции команды на особый случай. Весь день детей будут угощать джелато, а в 19:00 стартует джазовый концерт в саду.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Laboratorio Distilita | Easy Wine
Сразу два музыкальных события во дворе «Бертгольд центра» пройдут в этот уикенд. В пятницу 26 июня с 21:00 бар Laboratorio Distilita захватит Клуб Любителей Музыки (эти ребята знают толк в звуке и мелодиях, под которые хочется двигаться) — дружно поднимаем бокалы под приятный грув! А в субботу команда Easy Wine созывает на террасу. В планах музыкальное сопровождение для особо искушенных и крайне приятные цены на вино. За звук в этот вечер ответит Арсений Маеренков (экс-сомелье и режиссер-управляющий ресторана «ЕМ», экс-владелец бара-вермутерии Evoe), художник Дмитрий Гусар и не только.
ул. Гражданская, 13–15
«Счастье»
Блины с равной говядиной, сырники с ананасовым чатни и кремом из вареной сгущенки и зеленый баланс-боул: счастье — есть! Бренд-шеф культового петербургского ресторана Олег Азимов сделал акцент на сезонных продуктах и создал восемь новых блюд. Для тех, кто любит начать утро с плотного завтрака, готовят бриошь с мортаделлой и страчателлой и завтрак на сковороде с рваной говядиной, яйцом пашот и хрустящим картофелем пай. Если у вас фито-разряд — держите оладьи из цукини с лососем и миксом салата и спаржу на гриле с яйцом пашот, голландским соусом и сыром фета. Душа требует сладкого? Берем чиа-боул на кокосовом молоке с манго, жареными бананами и фисташками. А на аперитив обязательно выпиваем шот здоровья — на основе яблока, имбиря, огурца, лимона, топинамбура, луми, хлорофилла и моринги.
ул. Рубинштейна, 17-21; ул. Итальянская, 17; Большой проспект П.C., 88; Б. Путинковский пер., 5; Малая Морская ул., 24
Meat_Coin Country Club
Вечеринка у Финского залива — нам это надо! 27 июня с 18:00 ресторан Meat_Coin Country Club в Комарово откроет летнюю террасу. Бокал игристого в руках, ветер в волосах, сочный рибай на тарелке и диджей-сет от фронтмена Tesla Boy и светского гастролера Антона Севидова. Идеальный план для тех, кто хочет сбежать на денек от городской суеты, но все же остаться в эпицентре событий.
Приморское шоссе, 466
Petshop Days
Хвостатые тоже хотят в ресторан (мы знаем, где такой найти)! Уже в эти выходные пройдет крупнейший фестиваль любителей и владельцев домашних животных Petshop Days, где все посвящено развитию пет-френдли культуры. 27 и 28 июня с 12:00 до 21:00 в Приморском Парке Победы появится телепорт в Петландию. Это настоящий урбан-мир для хвостатых: здесь будет «Собачий ресторан» для питомцев, заплывы на САП-серфе в паре с питомцем, док-дайвинг (прыжки собак в бассейн с водой), большой пет-френдли маркет, масштабный квест с призами, интерактивный город собак-поводырей, забеги с питомцами на длинную дистанцию и многое другое. Берите своего друга и вперед. Регистрация по ссылке.
Крестовский проспект, 23А
B-Side
Идея фикс на уикенд: скрыться под тенью цветущего травянистого сада на террасе бистро B-Side. Теперь каждую неделю здесь будут открывать редкие подписные бутылки, квоты на которые в России составляли от 30 до 60 бутылок на всю страну. Ядро коллекции — современные и актуальные бургундские производители. Юлия Цхакая (идеолог виноторговой компании Real Authentic Wine и студии сомелье Gorizont) собрала карту так, чтобы B-Side удовлетворял интересы всех и вся. 27 и 28 июня встречаемся пить вина, которые не найти на полках магазинов, но вполне можно встретить в уютных европейских бистро. Цены стартуют от 690 руб за бокал. Сюдааа!
Наб. Адмиралтейского Канала, 2М
«Чабрец»
В ресторанах восточной кухни «Чабрец» собрали все, что мы любим этим летом: дофаминовые террасы, завтраки на свежем воздухе, сезонные спешелы и танцы! Выбираем настроение: крытая всесезонная терраса на Аптекарской набережной (открыта с 8 утра!) с вау закатами и видом на Неву, летник на крыше двухэтажного ресторана на Тихорецком, медитативный вид на Мега Парк, зеленый оазис посреди шумного Московского или загородный релакс в Репино и Петергофе. Важно! Все террасы с обогревом, так что забываем про прогноз погоды. Отдаем должное сезону и заказываем шашлыки в фирменных маринадах от бренд-шефа Анатолия Цай: из свиной шеи, мраморной говядины, дагестанского ягненка, тунца или лосося. Для больших компаний есть внушительные мангал-сеты с эффектной шоу-подачей. По пятницам и субботам с 20:00 во всех ресторанах танцуем под живую музыку и DJ-сеты.
пр-т Московский, 161; пр. Большевиков, 9к1; пр. Ленинский, 93; пр. Тихорецкий, 43 и другие адреса сморите на сайте
Futurist
Ресторану Futurist — первому самостоятельному проекту Алексея Алексеева — два года. В четверг, 2 июля, здесь закатят праздник: в программе вечера — обновленное меню и сезонные спешлы из ревня, авторский сидр от фермерского хозяйства и сидродельни Solville (традиционный сабраж тоже будет!), подарки гостям, и, конечно, праздничный торт. А в 19:00 начнет звучать живая музыка от исполнителя Randy Junco. Поздравляем команду!
ул. Барочная, 6, строение 1
Tony
Два шефа, один ужин! Антон Ковальков (DFF, Poly Limassol, «Грушевый цвет») едет в Петербург, чтобы провести ужин вместе с шефом Tony Иваном Лучкиным — 3 июля в 17:00. В планах крем из желтого гороха, мухаммара из печеных овощей, буратта с жареными лисичками, земляникой и выдержаным бальзамиком, домашние равиоли из печеного сельдерея с трюфелем и пекоринно, пожарская котлета, перечный соус сезонная зелень, «Блинный торт» с земляникой.
Озерной переулок, 7
Regions
«Гой ты, Русь, моя родная...»! Шеф-повар «Регионов» Максим Ражев создал новый гастрономический сет «Путешествие», где объединил вкусы от Иркутска до Центральной России. Пробуем хрустящую тарталетку с сугудаем из байкальского омуля, тартар из приморской форели с кремом из укропа, эчпочмак с начинкой из утки, пельмени с лесными грибами и еловым маслом, ладожского судака с соусом из ели и лесных грибов, томленую оленину с картофельными клецками, освежающий мусс из алоэ с земляникой и меренгой. В дополнение к сету берем земляничный сприц.
ул. Жуковского, 10
«Грибоедов»
Возвращение легенды! Город засыпает, «Грибыч» просыпается. После масштабного обновления клуб станет культурно-досуговым центром с кинозалом, галерей и ресторанной зоной с живой музыкой. Уже 3 июля здесь пройдет первая вечеринка в новой (праймовой!) эре проекта. Идеологом выступил управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» Олег Ивонинский. Архитектурой занимается дизайн-бюро Chado, интерьерами верхних этажей — команда EdxxKa,. Арт-директором «Грибоедова» станет диджей и создатель бренда Stenosis Даниил Шульгин aka Шуля.
ул. Воронежская, 2А
Juan Cantina Espanola
Поздравляем Михаила Соколова и Тимура Дмитриева с четырехлетием испано-мексиканской кантины Juan! В следующее воскресенье, 5 июля, здесь устроят «самую жаркую вечеринку этого лета». В планах разогреваться под латиноамериканские мотивы в живом исполнении и познавать испанский темперамент в танце фламенко — с 14:00 до 17:00. В обед приговят спешл на гриле — смэш-бургер с халапеньо и буррито с цыпленком. Реками разольется игристое и культовый сидр из Нормандии от гурмана и сомелье Эрика Борделе. А в 20:00 праздник продолжится танцами под диджей-сет от Tony Lil. Будем!
ул. Восстания, 45Б
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