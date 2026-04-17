Водка на горгонзоле с медом, эчпочмаки и утиный бекон на сене из порея: главные гастрономические события этой недели

Татарское чаепитие, новое итальянское бистр, фестиваль сакуры и самая нарядная вечеринка — в традиционном выпуске ресторанного дайджеста.
Mad Espresso Team и Салон «Пьяная Вишня»
Пионеры спешелти Mad Espresso Team объединились с Салоном «Пьяная Вишня» — так получился совместный проект «Кофе — шоколад» в формате камерных дегустаций. Первая встреча пройдет уже 18 в апреля в школе кофе MET, которая открыла свои двери на прошлой неделе. В программе — шесть пар спешелти кофе и бин-ту-бар шоколада высшей категории.
Рузовская ул., 10-12
«Гранд Отель Мойка 22»
Чай не пить — так на свете не жить! В эти выходные, 18 и 19 апреля (с 10:00 до 18:00), в Чайной гостиной «Гранд Отеля Мойка 22» пройдет татарское чаепитие от чайной «Ак Чынаяк» из Казанского Кремля. Будут заваривать татарский чай с видом на Певческий мост и Дворцовую площадь. К самовару подадут чак-чак, курт, элеши, бармаки с разными начинками, щербет, казанскую пастилу, каймак, румяные треугольники-эчпочмаки и другие угощения.
наб. реки Мойки, 22
«Бьянка»
Ресторан «Сон» закрылся, на его месте теперь — итальянское бистро «Бьянка» (это совместный проект Алексея Мочнова и Алексея Алексеева). Сон переедет в другую локацию, сейчас ищут помещение. А в «Бьянке» воцарил средиземноморский комфорт-фуд с акцентом на специалитеты прибрежных стран: буйабес, пицца с мортаделлой и трюфелем, шницель по-милански из говядины с перечным соусом, дорадо аквапацца, лазанья с эспусмой из пармезана, баскский чизкейк и джелато.
Кирпичный переулок, 8
AT 8/10
Бистро АТ 8/10 исполняется 1 год! В субботу с 12:00 будут разливать 365 бокалов игристого в качестве комплимента, а в пару к ним подавать устрицы по специальной цене (499₽). В программе на 18 апреля также: диджей-сет от Stereoden, праздничный торт и живая музыка. С приходом весны основатель и бренд-щеф Дмитрий Аксенович обновил меню, встречаем морковь с манговым соусом бермонте, тартар из свежих лангустинов, гратен из батата с кокосовым соусом бешамель, томленую ножку ягненка (готовится в су-виде 15 часов) с фенхелем конфи, мисо брауни с кремом из попкорна и многое другое.
Казанская ул., 8-10
Percorso
«Арлекин, Панталоне и Дотторе» теперь подают в бокалах! В ресторане Percorso — новая коктейльная карта Commedia dell'arte в духе театра масок эпохи Ренессанса. Каждый из десяти напитков — узнаваемый персонаж: ветренная Изабелла, ворчливый Панталоне, игривый Арлекин. «Скарамучча» — водка на горгонзоле с медом и грушей под кусочек салями, «Пульчинелла» — домашний сливочный лимончелло с грейпфрутом в бокале-половинке лимона. Вдохновленный ученым Дотторе коктейль так вообще — подают с яркой вспышкой стальной ваты. В карте ищем лимонады собственного производства.
Вознесенский проспект, 1
Soul Babe х Salty Bistro
Рестораны Soul Babe и Salty объединились: теперь каждые выходные с 18 апреля до 10 мая в обоих проектах можно будет попробовать спешл-блюда. В средиземноморском бистро Salty берем бриошь с ромеско и лангустинами, пончики с томленой говяжьей щечкой и пармской ветчиной, колдбрю с ферментированным лаймом и персиком. В ресторане Soul Babe — бриошь с трюфельными грибами, окороком и яйцом пашот, пан о шоколя, булочку с лимонным кремом и лавандой.
ул. Восстания, 22; ул. Миргородская, 20
Plague Brew
22 апреля в 19:30 ультрамясной копчёный ужин устраивает команда Chuck Family в баре-пивоварне Plague Brew (с прозрачной барной стойкой, внутри которой по трубкам течет пиво!). Шеф Chuck Family Петр Мищенков приготовит тартар из фланка, утиный бекон на сене из порея, копченое свиное ребро и брискет. За пейринг ответит основатель пивоварни Андрей Андреев (будет бельгийский янтарный эль, исторический английский стаут и крепкая медовуха из жимолости).
Арсенальная наб., 1
Bist
Всем джаз! 23 апреля в Bist пройдет Sera di Jazz — традиционный вечер живой музыки, который теперь устраивают в ресторане по четвергам. В программе: звучание саксофона, гитары и клавиш; комплиментарное игристое и 11 видов пасты. Начало в 20:00.
Большой проспект В.О., 18А
Faces и KIDO
Четверть века — это вам не шутки! 24 апреля КИDO отправляется на гастроли в ресторан Faces на Крестовском острове, повод нешуточный — 25 лет сети японских ресторанов. Под руководством бренд-шефа Faces команда КИDO создаст лаконичное спешл-меню, которое представят в пятницу (с 13:00 до 21:00). Будут черная треска, татаки из говядины, открытый ролл с крабом и фирменные моти.
Морской проспект, 29
ÇAVA DISCO
Самая нарядная вечеринка города возвращается — на этот раз она прогремит 24 апреля в пространстве клуба K-30! Среди индустриальных конструкций бывшей фабрики развернется настоящий бал с дресс-кодом в духе modern disco glamour. Здесь организуют два главных танцпола и виниловый салон вместе с командой бара Catch 22. За музыку ответят резиденты и друзья ÇAVA: креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, Charly Brown, Dietlove, Grisha Super (msk), Evgeniy Litvyak, Nikita Buch, Stoliarova, texture. Готовим сверкающие платья, жаккардовые туники, будуаркорные топы с кружевом и готовимся блистать всю ночь.
Красного Текстильщика, 10–12 АШ
Ultramen
В «Саду дружбы» зацвела сакура! Это значит, что с 20 апреля по 12 мая в киберпанк-лапшичной Ultramen на Фонтанке будет идти фестиваль «Ханами» (четвертый год подряд). По этому случаю запустят спешл-меню в розовой палитре сакуры: от фритюра до десерта. Пробуем чиз-доги в обсыпке васаби с соусом супер-майо, рамен-лапшу в сливочном соусе с беконом и маринованным яйцом, десерт с вишней в хрустящей глазури и матча-сгущенкой, а также сомаек в ханами-версии и два коктейля — с розовым джином и сливой (есть и б/а версия), клубникой и калписом.
наб. реки Фонтанки, 59
