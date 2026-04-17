Водка на горгонзоле с медом, эчпочмаки и утиный бекон на сене из порея: главные гастрономические события этой недели

Ultramen

В «Саду дружбы» зацвела сакура! Это значит, что с 20 апреля по 12 мая в киберпанк-лапшичной Ultramen на Фонтанке будет идти фестиваль «Ханами» (четвертый год подряд). По этому случаю запустят спешл-меню в розовой палитре сакуры: от фритюра до десерта. Пробуем чиз-доги в обсыпке васаби с соусом супер-майо, рамен-лапшу в сливочном соусе с беконом и маринованным яйцом, десерт с вишней в хрустящей глазури и матча-сгущенкой, а также сомаек в ханами-версии и два коктейля — с розовым джином и сливой (есть и б/а версия), клубникой и калписом.

наб. реки Фонтанки, 59