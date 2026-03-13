Школа кофе с международной сертификацией SCA появится в Петербурге

Команда Mad Espresso Team отметила десятилетие проекта и объявила о запуске школы кофе MET — профессиональной образовательной платформы для бариста, предпринимателей и всех, кто хочет погрузиться в культуру кофе. Обучение будут проводить по системе Coffee Skills Program организации Specialty Coffee Association (SCA). По окончании обучения выпускники будут получать международные сертификаты.
Обучение строится на практике, в том числе в действующей сети кофеен с собственной обжаркой. Есть несколько направлений: базовые и профессиональные курсы бариста; модули по работе с оборудованием и настройке экстракции; программы для управляющих и владельцев кофеен; корпоративное обучение для проектов HoReCa; мастер-классы и открытые курсы для любителей кофе; индивидуальные образовательные программы.
Бонусом команда планирует развитие профессионального сообщества. Ребята будут проводить отраслевые соревнования и чемпионаты.
