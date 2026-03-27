Стейк аше, кофейный велозабег и хачапури посреди леса: главные гастрономические события недели

Кофейный велозабег, день рождения пивоварни и ужин в хвойном лесу — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Baski&Monegaski
Леонид Ноткин (сооснователь «Шаляпина»), Анна Ананьева (Friends of Friends) и Элина Ихсанова открыли (в техническом режиме) на Петроградке ресторан баскской кухни. Во главе концепции — гастрономические традиции страны Басков, которую шеф-повар Вячеслав Гнедовский (ex. Must, «Сырник», PoBo, Babushka в Дубае) соединит с французскими техниками. В меню: бискотта и каталонская колбаса бутифарра, креветки Розенберга и эмпанадас, осьминог и ананас на гриле, «крем-карамель» настоенный на шкурках банана. За винную карту в ответе шеф-сомелье Денис Кондратенко (Casper). А еще здесь обустроят вип-комнату и лавку с деликатесами.
ул. Провиантская, 3
Giallo Bistro
Качо-э-пепе с маринованным в крабовом соевом соусе яичным желтком и вителло тоннато с сальса верде: в Giallo долгожданное обновление от шеф-повара Алексея Трофимова. В бистро с уникальной виниловой фонотекой и эстетикой Италии 70-х на старт берем брускетты с артишоком, пармезаном и соусом из проволоне или со взбитым маслом и кантабрийскими анчоусами. Здесь же салат из апельсинов, кумквата и фенхеля и сальтимбокка из телятины с фасолью и соусом из каштанов. Звание хита пророчим телячьей печени с виноградом и жареным картофелем. А вот и повод все это попробовать: 27 марта Giallo Bistro отмечает день рождения.
ул. Восстания, 16
«Фитмост» х «САЙКЛГЁЛЗ» х Kona
Крутим педали! 28 марта спортивный сервис «Фитмост» и вело-сообщество «САЙКЛГЁЛЗ» проведут совместный велозабег по городу. Время и место встречи — 11:20 в кафе Kona. По плану: знакомство, кофе на ход ноги, обсуждение грядущей поездки и базовых правил езды в группе. Велозаезд стартует в 12:00, маршрут растянется на 26 км — ехать планируют организованно, группу обещают сопровождать пейсеры аka опытные велосипедисты. На финише всех гонщиков будут ждать угощения от Kona (коллективно закроем углеводное окно)! Приехать можно на любом типе велосипеда, главное, чтобы нас вас был шлем — это обязательное условие. Чтобы стать участником, зарегестрируйтесь по ссылке.
Большой пр. П.С., 13/4
UMAMI
Сезон сакуры не за горами! Рестораны UMAMI вместе с магазинами «Красный Дракон» вдохновились самым поэтичным сезоном в японской культуре и запустили очень красивый десертный спешл «Ханами». До конца апреля в меню «Цветущая сакура» с бисквитом и вишневым центром — в форме дерева из шоколада и сахарной ваты; «Панакота сакура» с легким желе и кислинкой каламанси; «Моти сакура» с крем-чизом и натуральным вишневым конфитюром. Для блеска глаз берем коктейли: «Комаину» — на основе ржаного виски с жимолостью и овсяным сиропом и «Сакура» — с одноименным вермутом и вишней мараскино. При заказе десерта и коктейля до 15 апреля в Umami подарят маску, чтобы быть свежим с утра.
ул. Киевская, 3; Разъезжая, 20
«Игла»
Пересаживаемся на пивную иглу! В эту субботу, 28 марта, команда «Стерео 55» поменяет прописку: из «Пивной карты» — за пульт в листенинг-бар «Игла». С 20:00 до 3:30 на Гороховой будет греметь музыка и литься неконтролируемым потоком крафтовые хиты от Dreamteam: в этот вечер вертушки останутся во власти пивного эксперта ресторанной группы Антона Дунаева.
ул. Гороховая, 47Б
Sea, Signora
Какой бизнес, такой и ланч. В Sea, Signora запустили обеденное меню. В основе стола — паста в нескольких вариациях: паккери да витторио, спагетти по-сардински, папарделле с рагу из телятины и шалфеем или спагетти неро с кальмаром фри и вонголе. К макаронам выбираем рыбу или овощи: сибаса с соусом из вонголе, осьминога с картофелем и шпинатом, филе рыбы дня в разных интерпретациях — от acqua pazza до миланской, тигровые креветки с картофельной бриошью, зеленый салат «Флора», греческий салат с фетой или цезарь с креветками. Обеды действуют каждый будний день, с 12:00 до 16:00.
ул. Большая Морская, 30
Dolphinwolf х Paradox Brewery
Да здравствует пивной сабантуй! 28 марта в 19:00 бар Dolphinwolf «захватит» команда пивоварни Paradox Brewery, чтобы отметить свой день рождения. В тапруме на Боровой воцариться дегустация имперского стаута, первую партию которой собственноручно продегустировал и оклеил мультидисциплинарный художник a l e s h a (именно он создал для пива нарядную этикетку). Арт-объект плотно запечатали сургучом, чтобы бутылки можно было забрать с собой в домашнюю коллекцию.
ул. Боровая, 21
Reborn
Ригатони карбонара, домашние колбаски и говяжье ребро деликатной варки с хрустящей капустой: Андрей Ковалев представил большое весеннее обновление в Reborn! Пробуем «Веллингтон Россини» с фуа-гра, грибной пастой и трюфельным блином; гребешка Хоккайдо с дыней и маракуйей, два тартара (с кремом из пекорино, и чоризо с вялеными томатами); пиканью сухого вызревания (выдерживают 21 день по технологии мясного мастера Павла Поцелуева!) с цитрусовым понзу; гужеры с Вагю и сыром тет-де-муан, стейк аше с горгонзолой — и это далеко не все, что нужно освоить.
пр. Добролюбова, 11
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
В «Чайной Гостиной» Дома со Львами продолжают красивую серию воскресных бранчей — под руководством нового шеф-повара отеля Луки Де Астиса: живая музыка, винное сопровождение, блюда кухонь Италии и Азии. Бранч стартует 29 марта в 13:30 в формате шведского стола и продолжится до 18:00. Паста в сырной голове, винтажные тележки с говядиной Веллингтон и тирамису, salad bar с легкими закусками, станции с морепродуктами и десертами — гедонизм чистой воды. Вишенка на торте — розыгрыш призов от отеля: посещение СПА, ужин в Percorso и Sintoho, чайная церемония и не только.
Вознесенский пр., 1
Octave
Винил нам мил! В баре-гостиной «Октав» от Александра Гутаковского (ex. Utopist) каждую среду приветствуют фристайл и отдают диджейку во власть гостям. Все, что от вас требуется — принести пластинки из своей домашней коллекции, заказать интеллектуальный коктейль от Николая Орехова и раствориться в HI-FI-звучании. Жанры приветствуют любые, нужно только заранее уточнять тему вечера. К примеру, это может быть дарк диско или психоделик-рок (стиль меняется из недели в неделю).
пер. Щербаков, 17/3с2
VOKZAL 1853
Ученье — свет! С 28 марта по 5 апреля (в дни школьных каникул) в пространстве VOKZAL 1853 пройдет традиционный весенний «Фестиваль профессий. Отпуск». Дети и подростки будут знакомиться с ремеслом через практику. В программе: кулинарные уроки для будущих поваров, мастер-классы по робототехнике и работа в настоящей научной лаборатории, занятия по вождению автомобиля и поезда, школа диджеинга и актерского мастерства. «Первый канал Санкт-Петербург» даже проведет лекцию о работе на телевидении. Пока дети познают возможности своего будущего, взрослые смогут пообщаться с представителями детских лагерей и образовательных проектов. Вход на фестиваль свободный.
наб. Обводного канала, 118С
HVOY
Гуру традиционной кавказкой кухни Марина Наумова («Шеф Маруся и Ко», «Миндаль») выдвигается на Медное озеро, в загородный клуб We Lodgе, и мы вместе с ней! 29 марта в 15:00 в беседке шефа ресторана HVOY пройдет ужин шефа Маруси с блюдами на открытом огне в эпицентре весеннего хвойного леса. Ждем сет из семи курсов: сациви из домашней индейки с гоми, хачапури бочулеби, жареный поросенок с зеленым ткемали, цыпленок по-чкмерски, чакапули из барашка, сорбет из граната с тархуном, пеламуши, чурчхела и гозинаки.
Всеволожский район, Медное озеро
Catch22
Меню с отсылкой к театральному буфету подготовили в баре и фонотеке с видом на БДТ — команда обновила свои бранчи. Вдохновила на это шефа Илью Борика эстетика буфета при театре — ловим бутерброд с колбасой чоризо, красной икрой и взбитым маслом, плюсом — еще более 10 позиций. Отдельное внимание уделили разделу с яйцами, их теперь готовят восьмью разными способами. Шеф будет лично подавать блюда, а резиденты бара — ставить соул и джаз (конечно, на виниле!). Бранчи проходят каждую субботу и воскресенье, с 16:00 до 18:00.
наб. Фонтанки, 86/2
AF Brew Taproom
Держи кий по ветру! 29 марта в 18:00 в Тапруме на Курляндской пройдет турнир по американскому пулу (по олимпийской системе). Призы для победителей достойные: 1 место — ящик пива, второе — экскурсия на пивоварню (были, рекомендуем!). Уровень подготовки — любительский, так что даже если вы просто хотите погонять шары по красному бархатному столу — у вас есть все шансы на победу. Условия участия просты: оставить имя в комментариях под постом в запретграме и сделать взнос в размере 500 руб (на месте). Количество участников ограничено, успевайте!
ул. Курляндская, 48
«Цветочки»
Это еще цветочки! Легендарному бару от команды #perfectbarsteam — 14 лет. Отмечать солидную дату будут с размахом, 1 апреля с 18:00. В программе безудержное веселье, то есть танцы, коктейли и сет от диджея с говорящим юзернеймом DJ Mercedes. Кажется, это тот самый случай, когда янтарная кислота имеет полное право оказаться на вашем прикроватном столике.
ул. Некрасова, 17
House of Jade
Встречаем обеды в модной азиатской закусочной! По будням, с 12:00 до 15:00, выбираем один из двух сценариев ланча-конструктора. В сытном — закуски, классические китайские супы, WOK и хиты из основного меню: к примеру, берем битые огурцы, грибной бульон с вонтонами и цыпленком, свинину Юйсянь или сычуаньскую лапшу с фаршем. В легком варианте комбинация такая — суп и бао: например, кисло-острый суп с креветками и тофу, и бао-цзы с курицей и арахисом или свининой чар-сиу. Как и подобает азиатской закусочной, к обеду предлагают чай, фильтр-кофе или легкий рисовый лагер (выбор очевиден).
ул. Некрасова, 37/20
