Лав крафт! Три главных героя крафтового дела — от патриархов-пионеров до анфан терриблей

Истории

Какой там «Медведь»! Славный путь команды AF Brew — вот что заслуживает сериала на какой-нибудь важной киноплатформе. Более того, редакция «Собака.ru» уже собрала сценарий для первых серий: в 2019 году мы опубликовали буквально повесть временных лет о старте AF Brew в Петербурге. Вот несколько сцен, где начинаются важные сюжетные арки. Двое друзей, Никита Филиппов и Дмитрий Булдаков, в 2014 году увольняются из компании «Балтика» в надежде, что их хобби — варить собственное пиво — может стать делом жизни. Идут с Артемом Кольчуковым питчить рестораторам неведомый продукт — локальный крафт, многие скептически отмахиваются, мол, русское пиво — это неинтересно. И уже через год вынуждены стоять к AF Brew в очереди: как только Probka Family и Italy Group распробовали образцовые петербургские пилснеры и портеры, завести их в карту стало хорошим тоном. Даже в пятизвездочном «Гранд Отеле Мойка 22» найдутся!

В 2015 году пивоварам снова приходится объясняться: их новый бар Redrum многие принимали тогда за коктейльный — представить, что лагер можно разливать в классном скандидизайне, было почти невозможно. Но ко всему хорошему быстро привыкаешь — петербуржцы оценили формат и готовы к очередным нововведениям от AF Brew. Сейчас команда Кольчукова и Филиппова развивает формат неорюмочных — «Хоровод» в Доме бассейного товарищества, только открылась «Карусель» с белорусским уклоном. И тут тоже избежали клише — никакой ностальгии и лубка.

Больше всего AF Brew изумили нас в ­2018 году — когда позвали на Курляндскую улицу праздновать открытие своего бара AF Brew Taproom при производстве: тогда «ржавый» индустриальный пояс вдоль Обводного был в статусе terra incognita. Далее всё по гастроурбанистике — пивовары громко проводят фестиваль Lobotomy Day, обживают завод Степана Разина: организуют зал для выдержки — баррель-рум с фресками в духе Босха, экскурсии, концерты, индийскую еду Chori — в общем, наводят такую жизнь, что рядом начинают селиться кофейни, бары и модные лайфстайл-проекты.

От безумных вкусов устали и база в виде лагера и кельша вернется.

Что нового

Главный летний бэнгер у AF Brew — это Lobotomy Day, самый масштабный пивной фестиваль в Петербурге. Бронируйте 29 июня: к участию заявлены больше 30 пивоварен, винокурен, производителей малолитражных и альтернативных вин.

Сувенир из Петербурга? Вот шопинг-лист летних сортов у AF Brew: это мичелада, гозе (узнáете по решетке Летнего сада) с морской солью, свеклой или огурцом, берлинер-вайсы с фейхоа и с гуавой. Запасайтесь линейкой Symbiotica — безалкогольные комбучи и вотер-кефиры. И не забывайте про базу: серию классических сортов, названных в честь легендарных маршрутов Петербурга, — автобуса №22, троллейбуса №10 и трамвая №16.

Артем Кольчуков уверяет, мода в крафте циклична, от безумных вкусов устали и база в виде лагера и кельша вернется — AF Brew даже подумывают открыть под нее большой биргартен: что ж, придется редакции «Собака.ru» и следующим летом выпустить гастрогид «Что где есть (и пить!) в Петербурге»!