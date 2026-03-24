Cооснователь гастробренда «Шаляпин» Леонид Ноткин откроет ресторан Baski&Monegaski с баскской кухней

Уже на этой неделе Леонид Ноткин (сооснователь «Шаляпина»), Анна Ананьева (Friends of Friends) и Элина Ихсанова откроют на Петроградке (Провиантская ул., 3) ресторан баскской кухни Baski&Monegaski — в звездной локации, по соседству с ресторанами: Probka, Harvest, Self Edge Chinois.
В основе кухни — гастрономические традиции страны Басков, которую шеф-повар Вячеслав Гнедовский (ex. Must, «Сырник», PoBo, Babushka в Дубае) соединит с французскими техниками.
В меню: бискотта и каталонская колбаса бутифарра, креветки Розенберга и эмпанадас, осьминог и ананас на гриле, «крем-карамель» настоенный на шкурках банана. За винную карту в ответе шеф-сомелье Денис Кондратенко (Casper). Дизайн интерьера — дело рук архитектора Михаила Воинова.
В интерьере — винтажная мебель из Европы, светильники от бренда Serax, длинная скамейка из дуба и много свечей. А еще здесь обустроят вип-комнату и лавку с деликатесами.
Техническое открытие запланировано на 26 марта.
Комментарии (0)