Боллито мисто, голубец с осетром и горящее мороженое: новые блюда в Петербурге, которые точно нужно попробовать

Эмпанада с палтусом, краб под шубой с щучьей икрой, лобстер с апельсином — в традиционном выпуске ресторанного дайджеста.
«Гельвеция»
13 декабря собираемся во дворе отеля, украшенного сказочным декором в духе советских открыток. Как и всегда — безлимитный формат! Нацеливаемся на тазик оливье от Александра Богданова (Cafe Claret), голубцы с креветкой и красной икрой от Константина Колосова («Огородники»), сельдь под шубой с крабом и щучьей икрой от Александра Карюкина («Сыроварня»), щи с квашеной капустой от Романа Васильева («Катюша»).
ул. Марата, 11
Beefzavod
Beefzavod — девять лет! 12 декабря в 19:00 дадут праздничный ужин со спешл-меню от Антона Феоктистова и гранд крю стейками от Макса Торганова. А 14 декабря с 12:00 до 16:00, презентуют будущий хит — боллито мисто. Говяжья голень, свиная шея, польпетте, язык, котекино, белая фасоль и горячий бульон — такое в Петербурге больше нигде не попробовать. С воскресенья в постоянном меню. Всем (вареного) мяса!
Аптекарский пр., 2
«Сон»
Встречам второй сезон «Игристых бранчей» во «Сне» уже в это воскресенье, 14 декабря. Команда примет в гостях ресторан PONG: пробуем лепешку роти с лососем, тартар из тунца с личи, cалат с гонконгской уткой и папайей, пананг карри, фирменный моти с вишней. Не отказываемся от приветственного бокала игристого!
Кирпичный пер., 8
SMOKE BBQ
Мясной ресторан от команды Dreamteam отмечает девятилетие! 14 декабря (с 12:00 до 23:00) тут закатят вечеринку: будут миксовать техасский дух барбекю с блеском двадцатых, коктейли с бурбонами, а кантри-ритмы с джазом. В день праздника предложат спешл-меню (тарталетки с лососем и красной икрой, стейки из телятины и тирамису). Обязательная ачивка: запечатлеть себя в фотобудке, попробовать велком-пунш, выиграть подарок в лотерее и съесть кусок праздничного торта.
ул. Рубинштейна, 11
Soul Babe
В Soul Babe — марафон новогодних кинопоказов! Теперь каждый четверг и воскресенье в 19:00 здесь будут крутить фильмы, которые поселят праздник в душе даже самых отпетых Гринчей. Все это не на пустой желудок (разумеется!), а в сопровождении фирменных блюд и спешл-коктейля Popcorn с кордиалом из сладкого попкорна и сливочной пеной из маскарпоне и ванили. Ближайший показ — 14 декабря: смотрим «Пряности и страсти».
ул. Восстания, 22
KIRA
17 декабря в 19:00 в ресторан KIRA прибудет партжанин Режис Тригель (шеф московских Lila) — маэстро, который прошел школу кухни во французском ресторане Le Regence с 2 звездами Michelin, работал с Аланом Дюкассом и Домиником Буше. Для ужина Режис создал сет The Four Shores — путешествие по средиземноморским берегам. Не проплываем мимо крудо из томатов с сорбетом из трав, эмпанады с палтусом, говяжьей щеки по-генуэзски и пряной айвы.
ул. Кирочная, 67
Duo Asia
18 декабря в Duo Asia к шефу Илье Колесникову приедет московский шеф Ярослав Андреев из японского ресторана Amber. Намечается ужин в четыре руки из шести курсов: тартар торо с икрой морского ежа, севиче из гребешка, сашими из говядины с боттаргой кимчи, черную треску с мисо юдзу, стейк из языка с кремом из топинамбура.
ул. Рубинштейна, 20
FRESA
Флагманскому ресторану Fresa’s Group — три года! 18 декабря в 19:30 тут закатят вечеринку с флером кричащей (орущей) роскоши. Наряжаемся в лучших традициях старого Голливуда и настраиваемся на подачу спешл-меню от Максима Козлова (все блюда — сюрприз до момента встречи). Интригу дополнит живая музыка и вокал в исполнении Элины Духовной.
Вознесенский пр., 6
Grebeshki
Встречаем странника! 18 декабря в Grebeshki приезжает казанский «Сайяр» — ресторан авторской кухни с татарскими акцентами и европейским прочтением. Шеф-повар Александр Садчиков (ex. MEMO, Hamlet+Jacks) представит семь курсов блюд: тыкву с вяленым гусем, карпаччо из утки, голубец с осетром и полбой, зеленый горошек с кониной и каймаком, томленого гуся с кашей из кукурузы, волжского судака, кош-теле с медовым мороженым.
Виленский пер., 15
Blackchops
Английскому стейкхаусу от Алексея Бурова исполняется три года. 18 декабря здесь пройдёт Blackchops Gentelmen's Club, вдохновленный фильмом Гая Ричи «Джентельмены». «Главные роли» исполнит звездный состав шефов (Алексей Алексеев, Дмитрий Решетников, Антон Исаков, Дмитрий Трушкин, Александр Богданов, Роман Клюквин и Денис Захаренко), а за пульт встанет бренд-шеф Илья Бурнасов. Обещают специальный праздничный сет в духе британской классики и концерт кавер-группы. Звучит!
наб. Фонтанки 5/2
Drevå
13 и 27 декабря новый шеф-повар ресторана Надежды Третьяковой Эрик Тамм даст рождественские ужины haute cuisine. В меню — мандариновая крустада с тартаром из гребешка, лобстер с красным апельсином, маринадом из кольраби и сакуры и томатной водой, баранина с сельдереем и фуа-гра. А в завершение — десерт Alaska, горящее мороженое, которое когда-то вошло в историю под именем норвежского омлета.
Пулковское ш., 107
SO/ St. Petersburg
В отеле SO/ St. Petersburg — новый шеф-повар (с 20-летним стажем!). Алексей Костичкин — воспитанник матерых скандинавских и французских шефов. На новом посту Алексей сразу приступил от слов к действиям. Уже сейчас в лобби-баре MIXO можно попробовать его тартар из говядины, ньокки с белыми грибами и трюфельным соусом, лосось с соусом понзу, васаби и пекорино, тирамису с малиной.
Вознесенский пр., 6
«Гранд Отель Европа»
Старейший российский отель подготовил праздничную программу длиною в месяц! Новогодний гала-ужин с театрализованным шоу по мотивам кинофильма «Полночь в Париже» в отреставрированном ресторане «Европа», череда воскресных бранчей, серия ужинов-концертов «В гостях у Щелкунчика», детская елка: за праздничным настроением — сюда! Идем смотреть на красивую парадную (8,5-метровую!) елку в стиле ар-деко.
Михайловская ул., 1/7
Salumeria by Salone
Meat Club возвращается — теперь в формате ежемесячных ужинов! В отдельном зале, за стеной ресторана Salone pasta&bar, 25 декабря проведут гастрономическое таинство. В меню рождественского ужина: ассорти мясных деликатесов, тартар (его приготовят прямо в зале), консоме из утки и пирожок с рагу из томленых утиных ножек, рибай на кости, мясистая хурма на десерт.
наб. Фонтанки, 30
