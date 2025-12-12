Боллито мисто, голубец с осетром и горящее мороженое: новые блюда в Петербурге, которые точно нужно попробовать

Soul Babe

В Soul Babe — марафон новогодних кинопоказов! Теперь каждый четверг и воскресенье в 19:00 здесь будут крутить фильмы, которые поселят праздник в душе даже самых отпетых Гринчей. Все это не на пустой желудок (разумеется!), а в сопровождении фирменных блюд и спешл-коктейля Popcorn с кордиалом из сладкого попкорна и сливочной пеной из маскарпоне и ванили. Ближайший показ — 14 декабря: смотрим «Пряности и страсти».

ул. Восстания, 22