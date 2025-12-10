Где есть сэндвичи в Петербурге? Болонский, беконово-инжирный или с кальмаром — вот 20 вариантов

Сэндвичи — это база. И если вы уже давно перестали удивляться бутербродам, то вот вам 20 вариантов в заведениях Петербурга: с яичным салатом, экстра-порцией прошутто, кальмаром и луковым мармеладом.
Nil’s Deli
Прославленные сэндвичи на итальянской фокачче от Игоря Мудрака (бывшего генерального менеджера Fresa’s Group) и его супруги Ниёле. Здесь их готовят в разных вариациях: с прошутто котто и страчателлой, куриным шницелем и пармезаном, томленой говядиной и чеддером. К сэндвичу рекомендуем брать наваристый суп.
ул. Съезжинская, 4
Tea room
Найден супер-лот для завтрака! В чайной Tea Room делают бенто: японский сандо-сэндвич с яичным салатом, авокадо и брокколи. Дополнительно можно заказать топинги: пашот, лангустины, форель или куриную грудку. Сэндвич подают красиво сложенным в деревянную коробку вместе с горячим бульоном даси (умами!).
ул. Барочная 6, стр. 1
«Кусацу»
Эстафету по приготовлению сандо принимает токийское бистро «Кусацу» (с собственным матча-баром). Здесь делают тамаго сандо — традиционный японский сэндвич на белом хлебе с яичным салатом и цельным яйцом внутри. Нам это надо!
7-я Красноармейская ул., 9
Veli
В dog-friendly кофейне с завтраками весь день — от Артема Хватова из команды «Бюро» и его брата Арсения — готовят аппетитный гриль-чиз. За основу берут свежий тартин, добавляют начинку из пастрами и лукового мармелада с вином. Дополняют соусом вителло, свежим огурцом и сыром чеддер. Продано!
ул. Пионерская, 3/15
Catch 22
Бар-фонотека гремит на весь Петербург благодаря своим виниловым вечеринкам и коктейльной карте! А еще тут готовят продуманный джанкфуд. В домашнюю фокаччу (пекут сами) кладут действительно много прошутто котто, песто, страчателлу, рукколу, дрессинг «винегрет».
наб. Фонтанки, 86
Colors
В кофейне на Петроградской стороне соорудили неочевидный бутерброд для сытных завтраков! Пробуем гриль-чиз с беконом, соусом субиз (на основе соуса бешамель и пассированного лука) и луковым мармеладом. Можно выбрать целый или половинку. Лайк за опциональность!
ул. Ленина, 27
«Подписные булочки»
В кафе при нашем любимом книжном «Подписные издания» выпекают свой хлеб и готовят сэндвичи на бриоши (с грюейром, луковым мармеладом, тунцом с миксом из оливок, вяленых томатов и домашним майонезом) и на тартине (с выдержанным сыром, говяжьей колбасой, картофельным кремом, капустой с кимчи и зернистой горчицей).
Литейный пр., 57
«Академия»
В соседнем букинистическом магазине тоже не дремлют! На днях на витрине появился новый герой-любовник: пикантный сэндвич с гравлаксом, огурцом и укропным маслом. Кстати, тартин для сэндвича выпекают в «Подписных булочках» — вот это союз!
Литейный пр., 57
«Кафе 24»
В конце декабря закроет двери «Кафе 24» от создателей клуба «Кружок» (тот, что был спрятан во дворе Конюшенной площади, 2Б). В ближайшие пару недель есть шанс успеть к ребятам на сэндвичи: с отварными яйцами, камамбером и абрикосовым джемом, грибами и сырами, тунцом и вялеными томатами, мортаделлой и рукколой.
ул. Боровая, 24
Zoe
Сэндвич с тамбовским окороком, сыром маасдам и луковым мармеладом подают в пекарне Zoe от заката до рассвета! А для ценителей турецких специалитетов готовят симит (похож на бублик или бейгл с кунжутом) с ветчиной из индейки, огурцом, шпинатом и сливочным кремом.
Басков переулок, 41/29
Kona
Бейглы в Kona — всему голова! Их здесь аж восемь видов: очень сырный с омлетом и/или докторской колбасой (уважаем), с ростбифом и трюфельным айоли, мурманским лососем и свежим томатом, креветкой и манго-сальсой, цыпленком, тунцом, сыром и докторской (базовый), фирменный — со сливочным маслом и/или сезонным вареньем.
Большой пр. П.С., 13/4
Кафе «СТАРТ»
Самый настоящий осенний (горячий) сэндвич! Между хрустящими ломтями тартина обнаружены слайсы сочного жареного бекона, сдобренные джемом из спелого инжира. С ними в компании — тянущаяся моцарелла и сыр чеддер. Идеален со свежесваренным фильтром или бокалом светлого пива (вне зависимости от времени суток).
ул. Газовая, 10
Saro
Шеф-повар Мария Дементьева готовит на завтрак (каждый день с 10:00 до 14:00) два соблазнительных сэндвича: с пастрами, сладкой горчицей и сыром чеддер, а еще с мортаделлой и перцем рамиро. Достойные кандидаты на начало дня!
наб. Адмирала Лазарева, 22
«Бутербродная»
Бутерброды — это язык любви! В кафе на задворках «Ленфильма» сэндвичи — специалитет. Выбираем любой, их тут аж шесть видов. Среди них особенно рекомендуем приглядеться к двум: с тунцом и сыром чеддер, мясом (с ребрышек и бока!) поросенка и коул-слоу.
Каменноостровский пр., 10Б
Blackchops
В пабе Blackchops готовят экстремально (серьезно!) сырный гриль-чиз. Все гениальное — просто: внутрь кладут микс сыров, подают с соусом релиш (на основе горчицы и соленых огурцов). Завтраки здесь сервируют по выходным, с 9:00 до 12:00.
наб. реки Фонтанки, 5/2
Eggsellent
Вы только посмотрите, какой красавец! Да-да, это омлетный сэндвич. Бриошь обжаривают как френч-тост, выкладывают розовый малиновый майо, нежный омлет, пастрами из индейки (много!), битые огурцы (их делают по старой китайской технологии), сыр чеддер. Руками вкуснее!
Большой проспект В.О., 16/14Б
Roots le petit bar
Болонский сэндвич с мортаделлой во фанцузском баре Roots le petit bar (от команды проекта WE LODGE) намеревается подарить чувство сытости. Луковый багет намазывают айоли, внутрь кладут маринованные каперсы, нарезают слайсами мортаделлу и подают горячим, разрезая на две половинки.
ул. Блохина, 3/1
mere
В кафе mere на Петроградской стороне завтраки подают с 8: до 20:00 — и это заявление! Ищем в меню новый сэндвич на японском молочном хлебе хоккайдо, который поджаривают до золотистой корочки. Начинка не из простых: кальмар, морковь, битые огурцы и пряный соус.
ул. Лодейнопольская, 7
Tour Coffee
В спешелти-кофейне неподалеку от метро «Технологический институт» готовят грилд-чизы. Внутрь кладут пастрами из индейки, фермерские сыры, трюфельную пасту, скрэмбл, начинку из тунца или копченую ветчину из свинины. Съесть половинку или проглотить целиком — решать вам.
7-я Красноармейская ул., 5Д
Low Kitchen
Фудтрак Юрия Келько (экс-шефа Harvest) — настоящий бэнгер теплого сезона в Петербурге. Юрий (собственноручно!) готовит сэндвичи на японском молочном хлебе хоккайдо: с хрустящим цыпленком и коул слоу, мортаделлой и песто из петрушки. Ждем с нетерпением, когда Chevrolet Step Van 1985-го года запустит свой двигатель на Крестовском острове!
Южная дорога, 11
