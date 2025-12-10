Где есть сэндвичи в Петербурге? Болонский, беконово-инжирный или с кальмаром — вот 20 вариантов

«Кафе 24»

В конце декабря закроет двери «Кафе 24» от создателей клуба «Кружок» (тот, что был спрятан во дворе Конюшенной площади, 2Б). В ближайшие пару недель есть шанс успеть к ребятам на сэндвичи: с отварными яйцами, камамбером и абрикосовым джемом, грибами и сырами, тунцом и вялеными томатами, мортаделлой и рукколой.

ул. Боровая, 24