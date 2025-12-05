Уральские пельмени в бульоне из копченых свиных ребер и оливье с мортаделлой: самые интересные новые блюда в ресторанах

Крюшон с ананасами, галантин из перепелки и морской еж с кукурузным муссом — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Балабанов»
Однажды, в студеную зимнюю пору... Бистро «Балабанов» запустило специальное предновогоднее меню! Уже в эту пятницу, 5 декабря, начнут готовить традиционные русские блюда: уральские пельмени в бульоне из копченых свиных ребер, оливье с мортаделлой и молодым горошком, бутерброд с маслом и икрой нерки на картофельном хлебе.
Колокольная ул., 1
«Сыроварня»
«Сыроварне» в Ковенском переулке отмечает восемь лет! 5 декабря в 19:00 шеф Александр Карюкин будет готовить по спешл-меню (перец рамиро в соусе вителло тоннато, камамбер с хурмой и соусом порту, утиная ножка с ньоками и трюфелем и не только). Будут подарки в виде домашних сыров из собственной сыроварни.
Ковенский пер., 5
Lodka
Свистать всех наверх! 7 декабря в 12:00 на поверхность со дна океана всплывет морской еж. В устричном баре Lodka посветят целый ужин этому морскому аристократу. Владислав Че приготовит его с перепелиным желтком и соусом шисо, кукурузным муссом, красной икрой и травяным маслом. А на десерт — мусс из белого шоколада с каперсами и икрой морского ежа.
ул. Жуковского, 41
Catch 22
Бар и фонотека Catch 22 запускает музыкальные бранчи! Теперь каждое воскресенье (с 14:00 до 18:00) здесь будут крутить винил в сопровождении душеспасительных похмельных завтраков. Шеф-повар Илья Борик (Beefzavod, Nola Jazz Bar) придумал подавать маффин со свиной котлетой, софт-скрэмбл на тартине с хамоном, английский и американский завтраки. Волшебное зелье — каждому свое: куриный бульон (естественно!) и беллини.
наб. реки Фонтанки, 86/2
Mr. Bo
Новому году — быть! Шеф Mr. Bo Дмитрий Богачев придумал Christmas-сет, который точно обеспечит праздничный муд. Пробуем димсам с гребешком, крабом и черной икрой, утка с яблоками, трубочка из тыквы. Сет доступен до 11 января.
Манежный пер., 2
AF Brew Taproom
Вечеринка на корте при пивоварне — каково? В AF Brew Taproom, 7 декабря (с 16:00 до 20:00), собираемся играть в бадминтон прямо в баре: специально для этого здесь воссоздадут прототип настоящего корта «в мекке лучшего карри и крафта». В программе вечера: спортивный бадминтон в перерыве на пинту (одну-вторую-третью).
Курляндская ул., 48
mere
Яйца в панировке с беконом и муссом из рикотты и хоккайдо с кальмаром: бистро mere отмечает свой первый день рождения большим обновлением меню. Без большого праздника тоже не обойдутся. В субботу, с 18 до 20, здесь закатят вечеринку с DJ-сетами, велком-игристым и закусками. А чтобы жизнь медом показалась, 6 и 7 декабря каждому гостю причитается скретч-карта с сюрпризами от mere. Cheers!
Лодейнопольская ул., 7
Cafe Claret
Дегустационный сет, который сопровождается только водкой! Шеф Александр Богданов не щадит никого. Пробуем пивную тарталетку с крабом, мозговую косточку с рубленным салом, тартар из сига с желе из огуречного рассола, галантин из перепелки с трюфелем, кавказского бычка с кашей гоми. На десерт — водка из наперстков с птифуром. Сет действует до 31 января.
ул. Марата, 11
OPEN COFFEE FEST
Команда OPEN COFFEE FEST вдохновилась знаменитой кофейной картой August Coffee и расширила ее до целого кофейного фестиваля (6-7 декабря). В программе: знакомство с российскими обжарщиками, кофейный поп-ап, уличный фуд-корт, розыгрыш подарков и зимние забавы. Особенное место уделили лекторию: на фесте выступят, например, Максим Бабич (бренд шеф-пекарь «Текстура»), Иван Лучкин (Poly), Антон Каратаев (Gotcha) и другие.
Кожевенная линия, 30
Cookery lost club
Исследователь (и воплотитель!) старинной и имперской кухонь Данил Ведерников и его Cookery lost club устраивают ужины, посвященные определенной эпохе, в исторических мещанских интерьерах XIX столетия. Спектакль-мистерия «Сеанс» (с элементами спиритизма и гастрономии) пройдет 9 декабря в 19:00. Пробуем сосиски из свинины и телятины в соусе мадера, паштет с фаршем «гротан» в корке, крюшон с ананасами, кулебяка с форелью (из кислого теста), цыплят в трюфелях, аспик — и это только часть меню!
«Огонек»
Кофе — это средство передвижения! Новогодний «Огонек» возвращается: фестиваль кофе, чая и подарков в пройдет в Севкабель Порту 13-14 декабря. В программе: дегустации, чемпионаты среди обжарщиков и бариста, маркет с дизайнерской керамикой, украшениями и свечами (классный повод закрыть вопрос с подарками заранее). Встречаем команды Tasty Coffee, «Сварщица Екатерина», Bolshecoffee Roasters и не только.
Кожевенная линия, 40
WöD
Все на маркет! 13 и 14 декабря уютный двор бара WöD превратится в остров зимней сказки. Здесь будет звучат винил, проливаться согревающий глинтвейн (сваренный по старинному немецкому рецепту) и проходить мастер-класс по плетению рождественского венка. А еще на маркете можно будет найти авторские елочные игрушки и вязаные вещи.
Большая Морская ул., 45
