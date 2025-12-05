Уральские пельмени в бульоне из копченых свиных ребер и оливье с мортаделлой: самые интересные новые блюда в ресторанах

mere

Яйца в панировке с беконом и муссом из рикотты и хоккайдо с кальмаром: бистро mere отмечает свой первый день рождения большим обновлением меню. Без большого праздника тоже не обойдутся. В субботу, с 18 до 20, здесь закатят вечеринку с DJ-сетами, велком-игристым и закусками. А чтобы жизнь медом показалась, 6 и 7 декабря каждому гостю причитается скретч-карта с сюрпризами от mere. Cheers!

Лодейнопольская ул., 7