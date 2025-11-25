Лучший вид на Петербург, гуидак, локальный чеддер и собачий «хэппи мил»: где искать в Петербурге?

Шеф-редактор рубрики «Что где есть в Петербурге» Собака.ru Дарья Павлюкевич собрала неочевидный гастрономически-эмоциональный чарт: редкий трепанг, локальный стилтон по старинному рецепту и лучший вид на самый красивый город на Земле — Петербург.
КО24
Если волна K-pop и дорам накрыла с головой и вас, отправляйтесь в минимаркет корейского формата от команды ресторанов «Кореана». Это магазин самой разной азиатской всячины (от многоступенчатого ухода с фруктовыми кислотами до витаминных антипохмельных напитков в микробутылочках). Тут же предусмотрена посадочная зона бистро, поэтому можно перекусить пирожками пегодя, свининой с вока, пятью видами пибимпаба. Но самое интересное — станция для самостоятельного приготовления раменов, прямо как в корейских супермаркетах. Берем любую упаковки лапши с полки, выбираем топинг в виде кимчи, грибов, тофу или бекона и завариваем по инструкции на специальных платформах.
Загородный пр.. 70
F11
В панорамном ресторане при отеле «Азимут» (первое высотное здание в Петербурге!) — исключительный, мой любимый вид на город: только лишь стеклянная стена отделяет нас от крыш исторической застройки центра, Фонтанки, шпиля «Лахта Центра» и соборов — Исаакиевского, Николо-Богоявленского морского и Троице-Измайловского. Рекомендую борщ «по-казаковски» от шефа F11 Игоря Казакова. Бульон на запеченной свекле, говяжья шея крупным кубиком и тарелка с салом, сметаной, хреном, горчицей и бородинским хлебом в виде маффина. Идеально с рюмкой беленькой!
Лермонтовский пр., 43/1
Frank
Я и моя собака Джаз обожаем мясо. Мы нашли место, а точнее сеть хип-хоп-ресторанов Frank, где дают стейки за самые честные деньги, кинг-сайзребра с сумасшедшими соусами и топингами (в ноябре — с инжиром и камамбером!), а еще рады четвероногим: для них тут предусмотрено не только отдельное меню, но и собачий хэппи мил с консервами и игрушками. Кстати, тут классная пивная подборка: от берлинера, сваренного с добавлением большого количества дынного сока, до сауэр-эля с абрикосом и карри.
ул. Рубинштейна, 29/28
«Ранчо Рикон»
Мое главное знакомство года — держатели молочного хозяйства «Ранчо Рикон» — слепой канадский предприниматель Герман Кавоун и бывший ветеринар Маргарита Лейман. На их ферме недалеко от деревни Бараново живут лошади, голландские и нубийские козы, шотландские телята, французские овечки, индийские утки и даже эму: всех призываю приехать к ним на экскурсию летом! Из коровьего и козьего молока Герман и Маргарита делают потрясающие сыры — особенно хороши валансе, выдержанный чеддер и стилтон по старинным европейским рецептам. Чтобы их попробовать, ехать в Лугу не обязательно. У «Ранчо Рикон» есть лавка на Сытном рынке.
Сытнинская пл., 5а
Lodka
За моллюсками — только в этот устричный бар на Жуковского. В гигантском аквариуме помещаются несколько десятков сортов устриц из Франции, Ирландии, Японии и США, спизулы, анадары — единственные двустворчатые моллюски с кровеносной системой (суперфуд с рекордным содержанием таурина!), а еще редчайшие в наших широтах трепанг и гуидак — наличие уточняйте по телефону. Именно здесь меня научили, как продлить удовольствие от съеденной жилардо: наливаем игристое в створку — пьем!
ул. Жуковского, 41
