Лучший вид на Петербург, гуидак, локальный чеддер и собачий «хэппи мил»: где искать в Петербурге?

Frank

Я и моя собака Джаз обожаем мясо. Мы нашли место, а точнее сеть хип-хоп-ресторанов Frank, где дают стейки за самые честные деньги, кинг-сайзребра с сумасшедшими соусами и топингами (в ноябре — с инжиром и камамбером!), а еще рады четвероногим: для них тут предусмотрено не только отдельное меню, но и собачий хэппи мил с консервами и игрушками. Кстати, тут классная пивная подборка: от берлинера, сваренного с добавлением большого количества дынного сока, до сауэр-эля с абрикосом и карри.

ул. Рубинштейна, 29/28