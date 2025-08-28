Как слепой канадский предприниматель и бывший ветеринар производят выдержанные европейские сыры на своей ферме «Ранчо Рикон» в Ленобласти

Линейке молочного хозяйства «Ранчо Рикон» позавидуют и промышленные гиганты. Камамбер, валансе, раклет, морбье, качотта с пажитником, брынза из купажированного молока, выдержанный чеддер по старинному рецепту, твердый сыр, альтернативный пармезану и еще с десяток других видов (обучал технологиями производста и передавал свои ноу-хау фермерам иностранец-сыровар, личность которого Герман с Маргаритой не раскрывают).

Всегда можно приехать на экскурсию и дегустацию прямо на ферму, но найти эти сыры можно и в Петербурге — в лавках на Сытном или Южном рынках, а также попробовать и в ресторанах. Продукцию ранчо используют, к примеру, «Сад», Forest Hill, Après Ski и все проекты Антонио Фреза.