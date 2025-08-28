Как слепой канадский предприниматель и бывший ветеринар производят выдержанные европейские сыры на своей ферме «Ранчо Рикон» в Ленобласти

Собака.ru побывала на молочной ферме «Ранчо Рикон» в Лужском районе, где Герман Кавоун и Маргарита Лейман делают раклет, морбье и стилтон по старинным европейским рецептам.
Сыроварня «Ранчо Рикон» недалеко от деревни Бараново в Лужской области выросла из пансионата для лошадей-пенсионерок (ветеранов труда!). Животные, прошедшие свой спортивный пик, чаще всего оказываются брошенными, их отправляют к мясникам. Обеспечивать им достойную старость решились Герман Кавоун, живущий в России гражданин Канады, и опытная наездница Маргарита Лейман, работавшая ветеринаром на единственном конном заводе в Ленобласти «Звездочка». Позже у лошадей появились соседи и теперь на ферме весело живут свиньи, голландские и нубийские козы, шотландские телята, французские овечки, кролики, собаки, кошки, индийские утки, гуси и даже эму. Недавно команда устраивала вечеринки в честь годовщины свадьбы малайских павлинов и дня рождения одного из старожилов — ослику Мите исполнилось 14 лет (отправить свои поздравления можно через специальную форму на сайте).
Линейке молочного хозяйства «Ранчо Рикон» позавидуют и промышленные гиганты. Камамбер, валансе, раклет, морбье, качотта с пажитником, брынза из купажированного молока, выдержанный чеддер по старинному рецепту, твердый сыр, альтернативный пармезану и еще с десяток других видов (обучал технологиями производста и передавал свои ноу-хау фермерам иностранец-сыровар, личность которого Герман с Маргаритой не раскрывают).
Всегда можно приехать на экскурсию и дегустацию прямо на ферму, но найти эти сыры можно и в Петербурге — в лавках на Сытном или Южном рынках, а также попробовать и в ресторанах. Продукцию ранчо используют, к примеру, «Сад», Forest Hill, Après Ski и все проекты Антонио Фреза.
Герман Кавоун:
«Мы с Ритой очень любим лошадей! И как-то решили обеспечить уже никому не нужных животных счастливой пенсией. Мы никого не подковываем, наоборот, каждый месяц специалисты делают лошадям педикюр (Смеется). У нас на ферме еще живут 4 коровы и около 50 коз — это продуктивные животные, а все остальные у нас для души — поросята, ослы и овцы, страусы и павлины, кошки и собаки. Все живут со своими мамами, питаются молоком. Это ужасно неэффективно экономически, но такие правила. Обычно при производстве сыров молоко балансируют: выравнивают показатели жирности, плотности и так далее. Мы же используем ровно то молоко, что нам дало животное. Плюс наше ранчо находится на высоте 84 метра над уровнем моря, а терруар, как известно, очень влияет на исходный вкус продукта.
Как я вообще оказался в Ленобласти? Приехал в гости к друзьям в 2003 году и настолько влюбился в эту местность, что сразу стал искать участок и дачу. А если честно, я (как и все мои друзья-иностранцы, кто сейчас живет в России) остался здесь из-за женщины (Улыбается). Я перенес инфекционное заболевание и полностью ослеп, никуда не выезжаю, хотя у меня есть основной бизнес за границей, связанный с высокотехнологичными стартапами. Зато тут просыпаешься, в окне — лошадь, свежий воздух, красота! Живем очень простенько, на ферме не пытаемся заработать, больших денег тут не сделаешь. Просто получаем удовольствие от процесса»
