До определения финалистов премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 осталось пять дней!

Напоминаем: онлайн-голосование за все самое лучшее в петербургской ресторанной индустрии в 2025-м году завершается уже 13 октября!

Успейте поддержать своих фаворитов — просто заходите каждый день на специальную страницу премии или в наш телеграм-канал «Что где есть в Петербурге» и отдавайте голоса. 

Внимание: мы за честную игру!
Все голоса проходят строгую проверку. Если наши технические специалисты обнаружат накрутки — будь то боты или платные голосования — такие результаты будут аннулированы. Только реальные симпатии горожан определят тех, кто войдет в шорт-лист.

Именно по итогам вашего голосования мы объявим тройки финалистов в каждой номинации. А дальше в дело вступят профессионалы: 16 октября в ресторане «Пробка» соберется наше жюри — главные фуди города, чтобы на закрытом голосовании определить победителей.

Имена лучших станут известны 23 октября — редакция назовет их на большой церемонии в «Гранд Отеле Европа». Не пропустите!

Что Где Есть в Петербурге 2025

